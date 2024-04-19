Як розмножити бузок живцями: докладна інструкція

Часто буває, що побачивши кущ бузку, ми настільки зачаровуємося сортом, що хочемо мати такий самий у своєму саду. Але, якщо жодних даних про кущі у нас немає, єдиний вихід — освоїти розмноження бузку живцями.

Бузок цінують за ароматні грона яскравих весняних квітів та стійкість до холодних зим. Залежно від сорту бузкок доступний у відтінках фіолетового, фіолетового, рожевого, синього, пурпурового, білого і, звичайно ж, бузкового.

Розмноження бузку живцями може виявитися непростим завданням, тому Gardening know how публікує докладний посібник, як це зробити.

Як підготувати живці бузку

Як розмножити бузок живцями / Фото: Credits

Розмножити кущі бузку живцями складно, але цілком можливо. Візьміть живці кущів бузку з ніжних нових приростів наприкінці весни чи на початку літа. Зріле зростання має менше шансів укоренитися.

Візьміть кілька живців, щоб збільшити шанси на успіх. Зрізайте живці вранці, коли прохолодна погода і рослина добре зволожена. Відріжте ніжні молоді пагони завдовжки 10-15 см.

Обірвіть від живців нижнє листя, залишивши зверху два-три листки. З вузлів — місць прикріплення листя до стебла — з'явиться коріння. Наповніть горщик ґрунтовою сумішшю, піском та перлітом. Злегка змочіть суміш, потім палицею або мізинцем зробіть у суміші отвір для садіння.

Як саджати живці бузку

Зануріть нижню частину живця в засоби для укорінення і посадіть його в ямку, потім злегка підімкніть ґрунтовою сумішшю основу черешка, щоб він стояв прямо. Ви можете посадити кілька живців в один горщик, за умови, що їхнє листя не стикається. Ви також можете посадити живці у касетні розсадні лотки. Помістіть горщик у тепле місце, наприклад, на верхню частину холодильника.

Як доглядати за живцями бузку

Як розмножити бузок живцями

Яскраве світло в цей час живцям не потрібне. Поливайте живці щодня або так часто, як необхідно, щоб ґрунтова суміш залишалася злегка вологою, але ніколи не сирою. Ви можете накрити горщик прозорим пластиковим пакетом, щоб забезпечити вологе середовище, але обов'язково час від часу відкривайте пакет або проробіть кілька отворів у пластиці, щоб забезпечити циркуляцію повітря, інакше живці можуть загнити.

Коли пересаджувати живці бузку у відкритий ґрунт

Стежте за тим, щоб живець укоренився через один-два місяці – зазвичай це видно з появою нових здорових приростів. На цьому етапі перемістіть горщик на яскраве непряме світло і дайте ґрунтовій суміші злегка висохнути між поливаннями.

Дайте бузку дозріти, поки коріння не вкорениться, а потім перемістіть його на постійне місце на відкритому повітрі.

Ще один спосіб розмноження бузку живцями

Як розмножити бузок живцями / Фото: Getty Images

У деяких рослин швидко розвивається коріння в склянці з водою на сонячному підвіконні, але для бузку така практика зазвичай не рекомендується. Якщо ви хочете спробувати, візьміть живець здорового бузку і помістіть стебло в прозору склянку або банку з водою на 3-5 см. Обов'язково очистіть листя з тієї частини стебла, яка буде у воді, щоб живець не загнив.

За потреби додавайте воду. Якщо на стеблі з'явилося коріння, посадіть живець у горщик і дайте йому дозріти, поки молода рослина не приживеться, а потім перемістіть її на відкрите повітря.

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