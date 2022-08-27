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Як розмножити орхідею: простий спосіб від садівників

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Як розмножити орхідею: простий спосіб від садівників

Фото: Credits

Орхідея - одна з найулюбленіших домашніх рослин.

Розмножувати ці екзотичні рослини не важче, ніж будь-які інші, а як це зробити детально показали у блогу honeylive011 у TikTok. Все що вам знадобиться, власне сама орхідея, яку ви будете розмножувати, дезінфікувальний засіб для рослин, нетканий матеріал і розчин для вкорінення.

Процес такий:

  1. Обрізати стебло на живці
  2. Помістити живці в дезинфікувалий засіб на 20 хвилин
  3. Підсушити живці на свіжому повітрі
  4. Розкласти на нетканинний матеріал мох для орхідей, нагору покласти живці і загорнути
  5. Помістити в чашу із розчином для укорінення

Приживаються живці через півмісяця. Детальніше дивіться у відео:

@honeylive011 phalaenopsis can also be cut✂️ #garden #gardening #plant #flowertips #growflowers #phalaenopsis #cutting #foryoupage #fyp #tiktok ♬ Forever — Labrinth

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