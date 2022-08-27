Як розмножити орхідею: простий спосіб від садівників

Розмножувати ці екзотичні рослини не важче, ніж будь-які інші, а як це зробити детально показали у блогу honeylive011 у TikTok. Все що вам знадобиться, власне сама орхідея, яку ви будете розмножувати, дезінфікувальний засіб для рослин, нетканий матеріал і розчин для вкорінення.

Процес такий:

Обрізати стебло на живці Помістити живці в дезинфікувалий засіб на 20 хвилин Підсушити живці на свіжому повітрі Розкласти на нетканинний матеріал мох для орхідей, нагору покласти живці і загорнути Помістити в чашу із розчином для укорінення

Приживаються живці через півмісяця. Детальніше дивіться у відео:

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