Як розмножити орхідею: простий спосіб від садівників

Орхідея - одна з найулюбленіших домашніх рослин.
Розмножувати ці екзотичні рослини не важче, ніж будь-які інші, а як це зробити детально показали у блогу honeylive011 у TikTok. Все що вам знадобиться, власне сама орхідея, яку ви будете розмножувати, дезінфікувальний засіб для рослин, нетканий матеріал і розчин для вкорінення.
Процес такий:
- Обрізати стебло на живці
- Помістити живці в дезинфікувалий засіб на 20 хвилин
- Підсушити живці на свіжому повітрі
- Розкласти на нетканинний матеріал мох для орхідей, нагору покласти живці і загорнути
- Помістити в чашу із розчином для укорінення
Приживаються живці через півмісяця. Детальніше дивіться у відео:
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