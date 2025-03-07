Як самостійно розсадити лаванду

Лаванда — це не лише чарівна прикраса вашого саду, а й рослина, яка наповнить простір ніжним ароматом та стане справжньою окрасою будь-якого ландшафту.

Якщо ви давно мрієте розмножити цю дивовижну рослину, то зробити це насправді дуже просто. Головне — трохи терпіння та правильний догляд, про це розповіли на сторінці babaolya_na_psevdo_cheh.

Як розмножити лаванду: перевірений метод

Одним із найефективніших способів розмноження лаванди є живцювання. Для цього варто обирати молоді, не надто здерев'янілі пагони. Отже, що потрібно робити:

Вибір живців. Візьміть здорові, молоді пагони лаванди. Вони мають бути не зовсім м’якими, але й не надто здерев'янілими — так звані "напівздерев'янілі" гілочки. Це оптимальний варіант для успішного вкорінення.

Підготовка живців. Відріжте пагін завдовжки приблизно 8-10 см. Видаліть нижнє листя та залиште лише верхню частину. Це допоможе живцю ефективніше розвивати кореневу систему.

Підготовка ґрунту. Найкраще висаджувати живці у добре дренований, легкий ґрунт. Піщано-торф’яна суміш ідеально підійде для вкорінення.

Висадка живців. Зробіть у ґрунті невелике заглиблення та вставте підготовлений живець, добре утрамбуйте землю навколо нього. Важливо розташовувати живці у напівтіні, оскільки пряме сонячне проміння може пересушити їх.

Полив та догляд. Живці потребують регулярного поливу, але важливо уникати надмірного зволоження, щоб уникнути загнивання. Оптимальний період укорінення триває від трьох до чотирьох місяців залежно від умов вирощування.

Коли краще розсаджувати лаванду

Найкращим періодом для живцювання лаванди є червень-липень. У цей час рослина активно росте, а її пагони мають достатньо сил для швидкого вкорінення. Через кілька місяців, коли живці пустять коріння, їх можна пересаджувати на постійне місце.

Як тільки живці добре вкореняться, їх можна пересадити у відкритий ґрунт. Лаванда віддає перевагу сонячним ділянкам з легким, дренованим ґрунтом. Після висадки забезпечте помірний полив та насолоджуйтеся майбутнім цвітінням цієї ароматної рослини.

Розмноження лаванди — процес не лише простий, а й захопливий. Трішки уваги та терпіння і незабаром ваш сад наповниться ніжними фіолетовими квітами та чарівним ароматом.

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