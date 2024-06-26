Як розсадити полуницю "вусиками": лайфгак від садівника

Якщо ви побачите хоч один з "вусиків", коли збираєте полуницю, вважайте вам пощастило, адже завдяки йому ви зможете виростити нову рослину.

Назвемо це безплатною посадкою рослин, які в майбутньому будуть родити смачною полуницею.

Садівник Michael Griffiths в одному зі своїх відео розповів підписникам як достатньо просто ла легко можна розсадити полуницю.

Що робити:

Наповніть горщик безторф’яним універсальним компостом;

Оберіть гарний здоровий "вусик", який вже випустив кілька листків;

Покладіть полуничний "вусик" на поверхню компосту та закріпіть його за допомогою шматка дроту або чогось подібного;

Не відрізайте стебло, що з’єднує нову рослину з материнською;

Підтримуйте компост у вологому стані, а коли рослина вкорениться, відріжте з’єднувальне стебло, і ось так у вас буде нова рослина полуниці.

Надзвичайно просто і легко ви зможете збільшити чи оновити свою полуничну галявину.

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