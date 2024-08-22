Як розсадити розмарин: поради садівниці

Свіжий розмарин – одна з найсмачніших і найароматніших трав на кухні. Садівниця Visakha Mao розповіла своїм підписникам, як його легко розсадити, щоб вам більше ніколи не довелося купувати цю рослину. Можна взяти живці розмарину з материнської рослини та виростити нові для висадження на вулиці влітку чи вирощування в горщиках вдома взимку.

Зріжте нові стебла. Виберіть здорові, молоді стебла розмарину та зріжте їх довжиною приблизно 10-15 см. Підготуйте живці. Видаліть близько 5 см нижніх листків з кожного живця і відріжте кінчик, щоб стимулювати зростання коренів. Підготовка ґрунту. Вставте живці у вологий ґрунт або спеціальну суміш для вирощування, яка забезпечить хороший дренаж і підтримку для розвитку коренів. Догляд. Тримайте ґрунт вологим, але не перенасиченим водою. Переконайтеся, що в контейнері є дренажні отвори для запобігання її застою. Укорінення. Через 2-3 тижні живці мають укорінитися.Щойно корені добре розвинуться, пересаджуйте рослини до більших контейнерів або на відкриту ділянку в саду.

Так ви зможете насолоджуватися свіжим розмарином з вашого власного саду протягом усього року.

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