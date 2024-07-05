Як розвести вогонь у печі, каміні та на мангалі

Розпалити вогонь у печі або каміні не так уже й просто. Є кілька важливих моментів, які обов'язково потрібно враховувати.

Ви вже знаєте, які дрова купити на зиму, як їх складати та зберігати. Тепер саме часпослухати поради експертів Gardens Illustrated, які розкажуть, як правильно розвести вогонь.

Перш ніж принести дрова до будинку, переконайтеся, що ваші поліна сухі та повністю витримані, і використовуйте гарне поєднання порід, оскільки вони горітимуть з різною швидкістю. Дуже важливо мати напохваті достатній запас компонентів, особливо в холодну та вологу ніч. Тримайте кошик, повний дров для розпалювання, поряд з багаттям, щоб він був готовий до використання в будь-який момент.

Матеріали для розпалювання

Почніть з гарного шару вільно скручених газетних кульок. Зімніть кожен аркуш окремо. Таким чином повітря може проникати всередину них.

Вибирайте якомога більш волокнистий папір, тобто некрейдовану неглянцеву газету.

Додайте щедру жменю розпалювання

Висушіть невеликі тріски дерева, щоб розпалити вогонь. Складіть спочатку маленькі шматочки, а потім більші. Не кладіть поліна горизонтально. Намагайтеся складати деталі вертикально одна на одну та не укладайте їх занадто щільно.

Звісно, ви можете також скористатися готовим розпалюванням, яке продається в супермаркетах.

Як розвести вогонь / Фото: Getty Images

Складайте поліна, поступово збільшуючи їх розмір

Якщо ваша піч або камін достатньо великі, додайте одразу невеликі поліна, починаючи з найменшого розміру до більшого. Ваша мета — створити шар вугілля, який буде достатньо гарячим, щоб запалити великі поліна, коли ви додаватимете їх одне за одним.

Запалюйте в кількох місцях

Піднесіть сірник (або запальничку тощо) до паперу в якомога більшій кількості місць, щоб отримати максимальну ймовірність того, що хоча б одна точка займання спрацює. Якщо ви дотримувалися наведених вище інструкцій, через хвилину або дві ваш вогонь оживе. Не виявляйте нетерпіння і не чіпайте купу, інакше тепло, що накопичилося, піде.

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