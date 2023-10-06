Як садити часник на зиму: поради досвідчених садівників

Оскільки ця осінь продовжує дарувати нам теплі дні, припиняти садові роботи ще не час.

Для вирощування часнику потрібна холодна температура. Там, де холодні зими, часник садять за чотири-шість тижнів до того, як земля замерзне. В регіонах із більш м'якою зимою можна садити часник усю зиму до лютого.

Як вирощувати часник, розповідають фахівці з GardeningKnowHow.

Як підготувати ґрунт для вирощування часнику

Якщо ваш ґрунт не пухкий за своєю природою, додайте багато органічних речовин, як-от компост або добре витриманий гній.

Як садити часник

Розділіть цибулину часнику на окремі зубчики. Посадіть їх на глибину близько 2,5 см. Товстіший кінець, який був внизу цибулини, має опинитися на дні отвору. Якщо у вас холодні зими, ви можете посадити зубчики глибше.

Розкладіть зубчики на відстані 5-10 см один від одного. Відстань між рядами може становити 30-40 см.

Як садити часник на зиму / Фото: Credits

Як вирощувати часник

Після садіння грядку треба полити. Якщо у вашому районі не так багато дощів, поливайте рослини часнику ще деякий час після висадження. А ось із добривами треба бути обережними – якщо ви підживите часник надто пізно, він не увійде у сплячку.

Перед настанням морозів замульчуйте вашу грядку з часником до весни.

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