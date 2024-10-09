Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як садити часник, щоб мати гарний врожай

Як садити часник, щоб мати гарний врожай

Як садити часник, щоб мати гарний врожай / Фото: Credits

Цей легкий і дієвий спосіб вирощування та збирання часнику дасть вам смачний і багатий врожай.

На сторінці plantedinthegarden розповіли, як правильно вирощувати часник, щоб забезпечити собі гарний врожай і максимальну користь для здоров'я.

Коли садити часник

Кінець жовтня — листопад: це найкращий час для садіння часнику. Рекомендується почати садіння за 2-3 тижні до того, як земля почне промерзати. Зубки часнику потрібно закопувати на глибину приблизно 10 см, на відстані 15 см один від одного. Важливо вставити зубки загостреним кінчиком догори, а зверху додати 0,6 см шару компосту.

Якщо у вас довгий зимовий сезон, рекомендується додати 10-15 см шару пожовклого листя на верхній шар ґрунту для мульчі. Це допоможе захистити часник взимку, коли він перебуватиме у стані спокою.

Догляд за часником

Квітень: після зимового "спокою" часник починає проростати. В цей час варто додати компост і поливати рослини кожні 2 дні, бажано вранці. Компост треба додавати щомісяця.

Червень: у цей період починають з'являтися тонкі, кучеряві, зелені їстівні листочки часнику. Їх можна додавати в різні страви. Якщо залишити їх, рослина формуватиме квітку та насіння, тому рекомендовано зрізати ніжку, щоб часник зосередив енергію на формуванні зубків.

Збір врожаю

Кінець липня – серпень: перед збиранням урожаю 3-5 нижніх листків мають бути повністю коричневими. Викопуйте часник на глибину 10-12,5 см від стебла, щоб не пошкодити цибулину.

Зберігання часнику

Після того, як ви його викопаєте, не потрібно промивати головки часнику. Залиште їх просохнути в захищеному від дощу місці на 1-2 дні. Потім перенесіть часник до добре вентильованого місця. Стебла мають бути сухими перед обрізанням.

Після висихання обріжте стебла приблизно на 5-7,5 см вище цибулини, обріжте коріння та обережно очистьте бруд. Зберігайте висушений часник у сухому прохолодному місці. В таких умовах він зможе зберігатися до року.

Лікувальні властивості

Часник відомий своїми лікувальними властивостями. Він багатий на антиоксиданти, сприяє зміцненню імунітету, має антимікробні властивості та може допомогти в профілактиці багатьох захворювань.

Читайте також:

Як правильно вибрати часник для посадки восени – Сніданок на дачі

Як правильно вибрати часник для посадки восени – Сніданок на дачі

Повʼязані теми:

Наступна публікація