Як садити часник, щоб мати гарний врожай

Цей легкий і дієвий спосіб вирощування та збирання часнику дасть вам смачний і багатий врожай.

На сторінці plantedinthegarden розповіли, як правильно вирощувати часник, щоб забезпечити собі гарний врожай і максимальну користь для здоров'я.

Коли садити часник

Кінець жовтня — листопад: це найкращий час для садіння часнику. Рекомендується почати садіння за 2-3 тижні до того, як земля почне промерзати. Зубки часнику потрібно закопувати на глибину приблизно 10 см, на відстані 15 см один від одного. Важливо вставити зубки загостреним кінчиком догори, а зверху додати 0,6 см шару компосту.

Якщо у вас довгий зимовий сезон, рекомендується додати 10-15 см шару пожовклого листя на верхній шар ґрунту для мульчі. Це допоможе захистити часник взимку, коли він перебуватиме у стані спокою.

Догляд за часником

Квітень: після зимового "спокою" часник починає проростати. В цей час варто додати компост і поливати рослини кожні 2 дні, бажано вранці. Компост треба додавати щомісяця.

Червень: у цей період починають з'являтися тонкі, кучеряві, зелені їстівні листочки часнику. Їх можна додавати в різні страви. Якщо залишити їх, рослина формуватиме квітку та насіння, тому рекомендовано зрізати ніжку, щоб часник зосередив енергію на формуванні зубків.

Збір врожаю

Кінець липня – серпень: перед збиранням урожаю 3-5 нижніх листків мають бути повністю коричневими. Викопуйте часник на глибину 10-12,5 см від стебла, щоб не пошкодити цибулину.

Зберігання часнику

Після того, як ви його викопаєте, не потрібно промивати головки часнику. Залиште їх просохнути в захищеному від дощу місці на 1-2 дні. Потім перенесіть часник до добре вентильованого місця. Стебла мають бути сухими перед обрізанням.

Після висихання обріжте стебла приблизно на 5-7,5 см вище цибулини, обріжте коріння та обережно очистьте бруд. Зберігайте висушений часник у сухому прохолодному місці. В таких умовах він зможе зберігатися до року.

Лікувальні властивості

Часник відомий своїми лікувальними властивостями. Він багатий на антиоксиданти, сприяє зміцненню імунітету, має антимікробні властивості та може допомогти в профілактиці багатьох захворювань.

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