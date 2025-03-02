Як самостійно помити автомобіль, щоб він мав вигляд мов з професійної мийки 

Миття автомобіля вдома – це не лише економія, а й задоволення від догляду за власним транспортом. Дотримуючись простих порад, ви зможете зробити свій автомобіль чистим і осяяним, наче після професійної мийки.

Видання Real Simple розповіло, як помити автомобіль вдома, немов професіонал — усередині та зовні. Домашня автомийка може допомогти вам заощадити гроші та зберегти зовнішній вигляд вашого автомобіля. Як тільки ви навчитеся мити машину всередині та зовні, ви двічі подумаєте, чи варто викладати гроші, щоб хтось інший зробив це за вас.

Важливо

Знайдіть тінь. Перед тим як мити автомобіль, припаркуйтеся в затіненому місці. Миття на сонці може спричинити швидке висихання мийного засобу, а це залишить мильний наліт і плями на поверхні. Це не лише має неестетичний вигляд, а й може пошкодити фарбу автомобіля. Якщо у вас немає затіненого місця, оберіть похмурий день для миття.

Перед тим як мити автомобіль, припаркуйтеся в затіненому місці. Миття на сонці може спричинити швидке висихання мийного засобу, а це залишить мильний наліт і плями на поверхні. Це не лише має неестетичний вигляд, а й може пошкодити фарбу автомобіля. Якщо у вас немає затіненого місця, оберіть похмурий день для миття. Обирайте траву. Під час миття автомобіля мильна вода та бруд змиваються у зливову каналізацію, а це може забити стоки. За можливості, мийте авто на траві чи гравії, щоб вода вбиралася у ґрунт.

Під час миття автомобіля мильна вода та бруд змиваються у зливову каналізацію, а це може забити стоки. За можливості, мийте авто на траві чи гравії, щоб вода вбиралася у ґрунт. Приготуйтеся до водних процедур. Ви, швидше за все, намокнете, особливо у вітряний день. Одягніть купальник або комфортний одяг, який не боїться вологи. Оберіть зручне взуття, яке може намокнути.

Ви, швидше за все, намокнете, особливо у вітряний день. Одягніть купальник або комфортний одяг, який не боїться вологи. Оберіть зручне взуття, яке може намокнути. Використовуйте правильні засоби. Мийні засоби для посуду та інші побутові хімікати можуть пошкодити фарбу вашого автомобіля. Найкраще використовувати спеціалізовані автошампуні.

Мийні засоби для посуду та інші побутові хімікати можуть пошкодити фарбу вашого автомобіля. Найкраще використовувати спеціалізовані автошампуні. Не забувайте про гумові ущільнювачі . Регулярне очищення та обробка гумових ущільнювачів дверей та багажника допоможе запобігти їхньому висиханню та розтріскуванню.

. Регулярне очищення та обробка гумових ущільнювачів дверей та багажника допоможе запобігти їхньому висиханню та розтріскуванню. Затоплення салону. Засмічені водостічні канали на капоті чи під лобовим склом можуть стати причиною затоплення салону у дощову погоду. Переконайтеся, що вони чисті від листя та бруду.

Що вам знадобиться

Обладнання

Водяний шланг

2 відра

Рукавиці чи губки для миття автомобіля

Серветки з мікрофібри

Замшева чи бавовняна тканина

Щітка для коліс

Пилотяг із функцією повітродувки

Чиста зубна щітка

Маленька миска

Балончик зі стисненим повітрям для очищення вентиляційних решіток

Матеріали

Мішок для сміття

Автомобільний мийний засіб

Чистий засіб для салону (для шкіри, вінілу та пластику)

Спінений засіб для чищення скла

Автомобільний віск

Комплект для відновлення фар

Засіб для догляду за гумовими ущільнювачами

Освіжувач повітря для салону

Процес миття автомобіля

Вийміть всі непотрібні речі та сміття з салону, перевірте під сидіннями та у кишенях дверей. Пропилотяжте килимки, попередньо дістаньте їх із автомобіля. Використовуйте зубну щітку для очищення важко доступних місць на панелі приладів і дверних панелях. Протріть приладову панель серветкою з мікрофібри, використовуйте засіб для очищення салону. Очистіть вентиляційні решітки балончиком зі стисненим повітрям. Очистіть вікна спеціальним засобом для скла, використовуйте серветки з мікрофібри. Замініть килимки, попередньо струсіть їх, щоб прибрати зайвий пил. Розпиліть освіжувач повітря для свіжого запаху в салоні.

Очищення зовнішньої частини

Обполосніть автомобіль шлангом, особливу увагу приділіть колесам і шинам. Наповніть два відра: одне з мильною водою, інше з чистою. Використовуйте рукавицю чи губку, нанесіть піну на автомобіль, рухи мають бути зверху вниз. Ретельно помийте авто шлангом, щоб не залишилося мильних розводів. Просушіть автомобіль замшею чи м'якою бавовняною тканиною. Очистіть шини та диски окремою губкою чи щіткою. За бажанням нанесіть автомобільний віск, щоб додати блиску та захистити лакофарбове покриття. Перевірте чистоту водостічних каналів і видаліть залишки бруду.

Як часто мити автомобіль

Рекомендується мити автомобіль кожні два тижні. Це дозволить підтримувати лакофарбове покриття у хорошому стані та запобігти накопиченню бруду.

Як зберегти чистоту автомобіля

Регулярний догляд за автомобілем допомагає не лише зберегти його привабливий вигляд, а й підтримувати комфорт та чистоту всередині. Важливо регулярно пилотяжити салон, витирати поверхні та негайно прибирати розлиті речовини, щоб плями не затверділи. Регулярне миття автомобіля запобігає накопиченню плям від дощу, пилу та інших розводів, а це сприяє прискоренню кожного сеансу миття автомобіля.

Прибирайте сміття. Тримайте невеликий бак для сміття чи мішок у вашому автомобілі, щоб легко зібрати та утилізувати сміття. Викидайте його щодня чи принаймні раз на тиждень.

Тримайте невеликий бак для сміття чи мішок у вашому автомобілі, щоб легко зібрати та утилізувати сміття. Викидайте його щодня чи принаймні раз на тиждень. Використовуйте вкладки для підсклянників. Щоб уникнути липких підсклянників від конденсату та розливу напоїв, придбайте вкладки, які можна ставити у підсклянники. Ви також можете вставити силіконові вкладки для кексів — це цікавий як варіант "зроби сам".

Щоб уникнути липких підсклянників від конденсату та розливу напоїв, придбайте вкладки, які можна ставити у підсклянники. Ви також можете вставити силіконові вкладки для кексів — це цікавий як варіант "зроби сам". Тримайте серветки під рукою. Для швидкого прибирання розливів використовуйте вологі серветки. Переконайтеся, що вони не містять відбілювачів, щоб ви не пошкодили інтер’єр.

Для швидкого прибирання розливів використовуйте вологі серветки. Переконайтеся, що вони не містять відбілювачів, щоб ви не пошкодили інтер’єр. Витріть пил з взуття. Перш ніж сісти в машину, постукайте взуттям об борт автомобіля. Видалення бруду, снігу та іншого екологічного сміття може допомогти запобігти накопиченню на підлозі або килимках автомобіля.

Видалення плям з автомобіля Залежно від місця вашого проживання та способу життя на вашому автомобілі можуть з’явитися стійкі плями (всередині та зовні), які потребують додаткової роботи. Ось як вивести плями з автомобіля, щоб автомобіль був справді чистим:

Плями від жуків: розпиліть засіб для видалення плям від жуків на плями чи смуги. Залиште спрей на кілька хвилин. (Для найкращих результатів дотримуйтеся вказівок на етикетці.)

розпиліть засіб для видалення плям від жуків на плями чи смуги. Залиште спрей на кілька хвилин. (Для найкращих результатів дотримуйтеся вказівок на етикетці.) Деревний сік: змийте сік теплою водою з милом. Якщо минув деякий час і пляма осіла, нанесіть спирт на пляму деревного соку за допомогою тканини з мікрофібри, залиште на 30-60 секунд, а потім витріть.

змийте сік теплою водою з милом. Якщо минув деякий час і пляма осіла, нанесіть спирт на пляму деревного соку за допомогою тканини з мікрофібри, залиште на 30-60 секунд, а потім витріть. Гумка : для гумки на зовнішній частині автомобіля заморозьте її стисненим повітрям (або кубиком льоду), а потім зіскребіть її пластиковою карткою або ножем. Для жувальної гумки зсередини змочіть м’яку тканину в оцті, натріть нею гумку та дайте їй просочитися кілька хвилин. Коли гумка згорнеться, зіскребіть її.

: для гумки на зовнішній частині автомобіля заморозьте її стисненим повітрям (або кубиком льоду), а потім зіскребіть її пластиковою карткою або ножем. Для жувальної гумки зсередини змочіть м’яку тканину в оцті, натріть нею гумку та дайте їй просочитися кілька хвилин. Коли гумка згорнеться, зіскребіть її. Плями від кави чи їжі: промокніть будь-яку рідину чистою сухою тканиною. Потім змішайте одну частину білого оцту, дві частини води та кілька крапель мильного засобу в невеликій ємності та нанесіть на пляму. Протріть пляму, а потім дайте розчину для чищення приблизно 20 або 30 хв. Промокніть пляму чистим вологим рушником, доки пляма не підніметься.

Дотримуючись цих порад, ви зможете підтримувати чистоту вашого автомобіля на високому рівні, зменшити кількість плям і зробити поїздки комфортнішими.

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