Як швидко почистити часник: 4 цікаві способи

Безсумнівно, ви можете купити вже очищені зубчики, але є щось особливо привабливе у свіжому, щойно очищеному часнику — його аромат сильніший, а смак насиченіший. Однак сам процес може здатися виснажливим. На щастя, існує кілька хитрощів, які значно спрощують це завдання.

Видання RealSimple розповіло, що експериментування з різними методами очищення часнику може зробити рутинний процес цікавішим.

Метод 1: струсіть у банці

Вам знадобиться скляна банка із кришкою чи інша місткість, яку можна щільно закрити.

Що зробити:

Відокремте зубчики часнику від головки. Покладіть їх у банку та щільно закрийте. Енергійно струсіть банку кілька секунд. Висипте вміст на чисту поверхню та відокремте часник від лушпиння.

Чи справді це працює: спочатку цей метод може здатися малоефективним, особливо якщо ви чистите лише пару зубчиків. Проте, якщо використати більшу кількість, лушпиння справді легше відділяється. Така техніка стане у пригоді, якщо ви готуєте на велику родину чи хочете уникнути контакту з липким часниковим соком. Єдиний мінус – банку після цього доведеться ретельно мити, адже запах часнику у ній може залишитися надовго.

Метод 2: мікрохвильова піч

Цей метод особливо популярний у TikTok. Він дозволяє легко зняти лушпиння завдяки впливу тепла.

Що зробити:

Відокремте зубчики часнику від головки. Покладіть їх у мікрохвильову піч і прогрійте на високій потужності приблизно 20 секунд. Дайте часнику трохи охолонути. Легко зніміть шкірку.

Чи справді це працює: цей метод дійсно допомагає послабити лушпиння та пришвидшує процес очищення. Проте є нюанси: мікрохвильова піч може ввібрати запах часнику, а самі зубчики можуть трохи змінити консистенцію. Якщо вам потрібен часник для запікання чи смаження, цей спосіб чудово підійде, але для ніжних соусів або салатів краще використовувати свіжий, не прогрітий продукт.

Метод 3: прес для часнику

Цей спосіб добре знайомий багатьом господиням. Дехто вважає, що часник потрібно попередньо очищати, але деякі часникочавки дозволяють пропускати цей крок.

Що зробити:

Відокремте зубчик часнику від головки. Покладіть його у прес прямо зі шкіркою. Видавіть часник, відділивши залишки лушпиння.

Чи справді це працює: метод підходить для тих, хто хоче отримати подрібнений часник без зайвого клопоту. Однак є кілька нюансів: не всі преси справляються з цілим зубчиком, а шкірка може застрягати у пристрої. Тому цей спосіб варто використовувати, якщо ви точно знаєте, що ваш прес підходить для такої техніки.

Метод 4: ніж

Це класичний метод, який використовують професійні шеф-кухарі. Він не тільки допомагає швидко позбутися лушпиння, але й полегшує подальше подрібнення.

Що зробити:

Візьміть зубчик часнику та покладіть його на обробну дошку. Візьміть кухарський ніж і покладіть його боковою частиною на зубчик. Натисніть на ніж долонею, щоб розчавити часник. Легко зніміть шкірку та за потреби подрібніть часник.

Чи справді це працює: це найефективніший метод, який не потребує додаткових інструментів і дозволяє швидко подрібнити часник. До того ж під час розчавлення вивільняються ефірні олії, які роблять страву ще ароматнішою.

Іноді вірусні лайфгаки виявляються не такими ефективними, як класичні методи, перевірені роками. Якщо ви шукаєте найшвидший та найзручніший спосіб очищення часнику, найкраще підійде метод із розчавленням ножем. Він ідеально підходить як для домашнього приготування, так і для професійної кухні. Але якщо вам потрібно очистити багато зубчиків одразу, варто спробувати метод зі струшуванням у банці чи прогріванням у мікрохвильовій печі. Вибір за вами.

Ми також писали про те, як швидко нашаткувати капусту.

Читайте також: