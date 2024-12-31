Як швидко почистити килими вдома: корисні поради

Регулярне прибирання пилотягом, оперативне видалення плям і легка дезодорація допоможуть зберегти ваші килими чистими та привабливими.

Видання Martha Stewart поділилося цінними порадами, як правильно доглядати за килимами, щоб вони завжди мали вигляд мов нові. Ваш килим щодня піддається впливу багатьох факторів: діти, домашні тварини, гості, пил, крихти та бруд. Навіть із правилом "без взуття вдома", килим може втрачати свій вигляд і ставати тьмяним

Тип килима

Килими бувають різних матеріалів і конструкцій. Наприклад, звичайні килими можна витрусити на вулиці, а от великі килими від стіни до стіни вимагають ретельнішого догляду, адже вони накопичують пил у кутах і щілинах. Розуміння типу килима допоможе обрати правильний підхід до догляду.

Пилотяжте регулярно

Пилотяг — ваш головний помічник у боротьбі з пилом, брудом і алергенами.

Встановіть розклад. Якщо у вас є домашні тварини, пилотяжте килими 2–3 рази на тиждень. Якщо немає — раз на тиждень буде достатньо.

Підтримуйте чистоту пилотяга. Регулярно очищуйте щітки та насадки, а також замінюйте фільтри за потреби. Це забезпечить ефективну роботу пристрою.

Дотримуйтеся правильної техніки. Використовуйте насадку для оббивки, щоб очистити сходи та інструмент для щілин — для кутів і країв.

Ефективна техніка пилотяжіння:

Починайте з дальнього кута кімнати.

Рухайтеся повільно по прямій лінії, перекриваючи попередній ряд.

Збирайте залишки бруду, рухаючись назад тим самим маршрутом.

Видалення плям: що робити в екстрених ситуаціях

Плями необхідно видаляти якомога швидше. Не чекайте наступного прибирання, адже застарілі плями важче видалити.

Мокрі плями:

Промокніть пляму тканиною чи паперовим рушником.

Використовуйте суміш із 3 ст. л засобу для миття посуду, 1 ст. л оцту та 2 склянок води.

Нанесіть розчин на тканину та промокніть пляму до повного видалення.

Давні плями:

Змішайте 1 частину мильного засобу з 2 частинами перекису водню.

Промокніть пляму водою, нанесіть розчин і видаляйте, доки пляма не зникне.

Дезодорація килимів

Харчова сода — доступний та ефективний засіб для дезодорації:

Після прибирання пилотягом рівномірно розподіліть харчову соду по поверхні килима.

Залиште на 30 хвилин або на ніч.

Пропилотяжте килим, щоб видалити залишки соди.

Глибоке очищення парою

Пароочищувачі допомагають використовувати тепло для дезінфекції та видалення бруду. Ви можете замінити хімічні засоби на оцет як природну альтернативу.

Техніка очищення парою:

Починайте з найдальшого кута кімнати.

Повільно рухайтеся до виходу, уникаючи ходіння по вологій поверхні.

Поради

Регулярно змінюйте положення меблів, щоб уникнути постійного зминання ворсу.

Використовуйте килимові доріжки у зонах з інтенсивним рухом.

Професійне чищення килимів раз на рік забезпечить їхню свіжість і подовжить термін служби.

Дотримуючись цих простих правил, ваші килими завжди матимуть доглянутий вигляд і буде збережений домашній затишок.

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