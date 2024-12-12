Як швидко помити пластикові пляшки: цікавий лайфгак

Кожному з нас певно знайома ситуація, коли улюблена пластикова пляшка стає непридатною через наліт, запах або бруд, який важко видалити традиційним способом.
Що робити, якщо всередину важко дістатися, а звичайне миття не дає бажаного результату розповіли на сторінці sudha.lukka.
Все, що вам потрібно:
- Мийний засіб
- Сирий рис
- Тепла вода
Що робити:
- Налийте у пляшку трохи мийного засобу. Його кількість залежить від розміру пляшки — досить буде кількох крапель.
- Додайте ложку сирого рису. Рис діє як натуральний абразив, який допомагає видалити наліт навіть у найважчих місцях.
- Налийте води. Заповніть пляшку приблизно наполовину — це забезпечить достатній простір для змішування.
- Щільно закрийте пляшку кришкою та енергійно струшуйте її протягом 1–2 хвилин. Рис разом із мийним засобом механічно очищує стінки та дно пляшки, навіть якщо вони мають важкодоступні місця.
- Вилийте вміст пляшки та ретельно промийте її гарячою водою. Це допоможе видалити залишки мийного засобу та рису.
Поради:
- Якщо пляшка має сильний запах, додайте трохи харчової соди разом із мийним засобом.
- Для пляшок зі складною формою використовуйте більше рису — він досягне кожного куточка.
- Після миття дайте пляшці повністю висохнути, перш ніж знову її використовувати.
Часто ми стикаємося з проблемою брудних пляшок, які через свій стан просто хочеться викинути. Але завдяки цьому лайфгаку ви зможете зберегти їх у чистоті та подовжити термін служби. До того ж це чудовий спосіб економити — вам не доведеться купувати спеціальні щітки чи дорогі засоби для чищення. Просто використовуйте те, що є під рукою.
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