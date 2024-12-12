Як швидко помити пластикові пляшки: цікавий лайфгак

Кожному з нас певно знайома ситуація, коли улюблена пластикова пляшка стає непридатною через наліт, запах або бруд, який важко видалити традиційним способом.

Що робити, якщо всередину важко дістатися, а звичайне миття не дає бажаного результату розповіли на сторінці sudha.lukka.

Все, що вам потрібно:

Мийний засіб

Сирий рис

Тепла вода

Що робити:

Налийте у пляшку трохи мийного засобу. Його кількість залежить від розміру пляшки — досить буде кількох крапель. Додайте ложку сирого рису. Рис діє як натуральний абразив, який допомагає видалити наліт навіть у найважчих місцях. Налийте води. Заповніть пляшку приблизно наполовину — це забезпечить достатній простір для змішування. Щільно закрийте пляшку кришкою та енергійно струшуйте її протягом 1–2 хвилин. Рис разом із мийним засобом механічно очищує стінки та дно пляшки, навіть якщо вони мають важкодоступні місця. Вилийте вміст пляшки та ретельно промийте її гарячою водою. Це допоможе видалити залишки мийного засобу та рису.

Поради:

Якщо пляшка має сильний запах, додайте трохи харчової соди разом із мийним засобом.

Для пляшок зі складною формою використовуйте більше рису — він досягне кожного куточка.

Після миття дайте пляшці повністю висохнути, перш ніж знову її використовувати.

Часто ми стикаємося з проблемою брудних пляшок, які через свій стан просто хочеться викинути. Але завдяки цьому лайфгаку ви зможете зберегти їх у чистоті та подовжити термін служби. До того ж це чудовий спосіб економити — вам не доведеться купувати спеціальні щітки чи дорогі засоби для чищення. Просто використовуйте те, що є під рукою.

Ми також писали, як відмити до блиску крани ванної кімнати.

Читайте також: