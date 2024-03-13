Як швидко позбутися кухонного запаху в оселі: три прості рецепти

Ці прості поради допоможуть позбутися будь-яких неприємних запахів, наприклад, від приготування їжі, зберігаючи водночас в оселі свіжість.

Немає нічого гіршого, ніж залишки запахів від приготування. Як легко вигнати небажані запахи зі своєї оселі, розповідає Еxpress.co.uk.

Готувати може бути весело, проте деякі продукти, як-от риба, цибуля й капуста, часто можуть залишати неприємний запах, що зберігається протягом кількох годин чи навіть наступного дня, який може поширитися у всьому помешканні.

Білий оцет

Pure Wow – популярний канал з прибирання – пояснив, що білий оцет – це ключ до свіжості й чистоти на кухні, оскільки він є одним з найфективніших інгредієнтів для усунення неприємних запахів.

Білий оцет поглинає запахи. Тому після приготування залиште миску з розчином оцту на стільниці на кілька годин або навіть на ніч, якщо запах дуже сильний.

Білий оцет змінює та нейтралізує запахи, з якими він контактує. Він також має антибактеріальні властивості і, отже, видаляє неприємні запахи, якщо його використовувати як засіб для чищення.

Лимон – натуральний дезодорант / Фото: Credits

Лимон, кориця та імбир

Ви також можете зробити простий домашній засіб зі шкірки лимона, паличок кориці та меленого імбиру, якщо запах збережеться і наступного дня, що гарантовано позбавить від нього назавжди.

Все, що вам треба зробити, – це помістити інгредієнти до каструлі з окропом, дати покипіти не менше 15 хвилин – і запах зникне.

Лимони також є натуральним дезодорантом і схожі на білий оцет, оскільки вони можуть природно нейтралізувати запахи, а також містять природні антибактеріальні властивості, як-от лимонна кислота.

Корицю та імбир можна використовувати для освіження повітря і позбавлення від неприємних запахів, але це необов'язково.

Відчинене вікно

Один із найпростіших способів позбутися неприємного запаху їжі – провітрювати кухню під час приготування, відчинивши вікно або увімкнувши вентилятор витяжки.

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