Як швидко позбутися кухонного запаху в оселі: три прості рецепти

Ці прості поради допоможуть позбутися будь-яких неприємних запахів, наприклад, від приготування їжі, зберігаючи водночас в оселі свіжість.
Немає нічого гіршого, ніж залишки запахів від приготування. Як легко вигнати небажані запахи зі своєї оселі, розповідає Еxpress.co.uk.
Готувати може бути весело, проте деякі продукти, як-от риба, цибуля й капуста, часто можуть залишати неприємний запах, що зберігається протягом кількох годин чи навіть наступного дня, який може поширитися у всьому помешканні.
Білий оцет
Pure Wow – популярний канал з прибирання – пояснив, що білий оцет – це ключ до свіжості й чистоти на кухні, оскільки він є одним з найфективніших інгредієнтів для усунення неприємних запахів.
Білий оцет поглинає запахи. Тому після приготування залиште миску з розчином оцту на стільниці на кілька годин або навіть на ніч, якщо запах дуже сильний.
Білий оцет змінює та нейтралізує запахи, з якими він контактує. Він також має антибактеріальні властивості і, отже, видаляє неприємні запахи, якщо його використовувати як засіб для чищення.
Лимон, кориця та імбир
Ви також можете зробити простий домашній засіб зі шкірки лимона, паличок кориці та меленого імбиру, якщо запах збережеться і наступного дня, що гарантовано позбавить від нього назавжди.
Все, що вам треба зробити, – це помістити інгредієнти до каструлі з окропом, дати покипіти не менше 15 хвилин – і запах зникне.
Лимони також є натуральним дезодорантом і схожі на білий оцет, оскільки вони можуть природно нейтралізувати запахи, а також містять природні антибактеріальні властивості, як-от лимонна кислота.
Корицю та імбир можна використовувати для освіження повітря і позбавлення від неприємних запахів, але це необов'язково.
Відчинене вікно
Один із найпростіших способів позбутися неприємного запаху їжі – провітрювати кухню під час приготування, відчинивши вікно або увімкнувши вентилятор витяжки.
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