Як швидко та легко запакувати солодощі до дитячого свята: поради мами-блогерки

Мама - це справжня робота, де все треба вміти та встигати, навіть швидко та економно запакувати цукерки за допомогою звичайної паперової склянки.

Часто буває, коли дитина згадує про те, що треба зробити на завтра з вечора, і у батьків починається "нічна магія", аби встигнути все до ранку.

У своєму відео в TikTok мама-блогерка themoment414 запропонувала цікавий варіант, як запакувати маленькі подаруночки дітям до свята. Мінімум витрат і часу, максимум дитячої радості вам гарантовано.

Вам знадобляться:

Паперові склянки (розмір паперянки буде залежати від кількості цукерок);

Цукерки;

Стрічка.

Як зробити:

Відріжте верхню частину склянки (не викидайте її);

Покладіть всередину цукерки (не під самий вершечок, аби можна було закрити):

Візьміть відрізану частину, вертикально засуньте всередину паперянки, менше ніж на половину, до цукерок, аби у вас вийшла ручка, як у кошика;

Верх склянки трохи притисніть і складіть таким чином, щоб половина відрізаної частини залишилась всередині, а половинка стала повноцінною ручкою;

У вас має вийти щось схоже на маленький кошик;

З одного боку "кошика" засуньте в отвір цукерку на паличці, з іншого просто зав'яжіть стрічку.

Готово!

Поради:

Якщо у вас є побоювання, що кошик може відкритись, защепіть зверху маленьким шматочком скотчу;

Колір та розмір паперянки обирайте до смаку.

Деякі читачі у коментарях радять закріпити боки степлером для більшої надійності. А ті, хто вже спробував зробити такі "солодкі кошики" кажуть, що діти були у захваті.

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