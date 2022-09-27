Як швидко висушити білизну без сушильної машини: п'ять надійних способів

Осінь, що настала, разом з похолоданням і дощами принесла нам проблеми з пранням. Коли в квартирі холодно і волого, випрана білизна може сохнути цілодобово, займаючи місце та додаючи приміщенню вологості.

Сушильна машина в наш час — дороге задоволення, крім того, займає в квартирі місце і споживає багато електроенергії.

Експерт поділився з Еxpress.co.uk, поділився п'ятьма способами, які дозволять швидко висушити білизну без сушильної машини.

Провітріть приміщення

Якщо ви хочете швидко висушити білизну, не варто щільно закривати вікна, сподіваючись зберегти тепло для сушіння білизни. Коли мокра білизна заповнює простір, повітря в кімнаті стає вологим, і білизна не може висохнути швидко. Крім того, підвищена вологість у приміщенні протягом тривалого часу може сприяти утворенню сирих плям і навіть цвілі.

Тому, коли збираєтеся розвісити свіжовипрану білизну, відчиняйте вікна (зовсім трохи, не потрібно замерзати) і впустіть повітря. Це дозволить вийти волозі. Ваша білизна швидко висохне. Відчиняти вікна взимку — не найкраща ідея, спробуйте натомість використовувати осушувач повітря.

Прайте меншими партіями

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Прання білизни — не найвеселіше заняття, тому завжди виникає спокуса завантажити в машину якнайбільше, щоб скоріше з усім впоратися.

Тим не менш, занадто щільне заповнення пральної машини є причиною того, чому одяг може так довго висихати.

Якщо у вас занадто сильно завантажена пральна машина, виникнуть проблеми під час відтискання. Білизна не буде відтиснута досить добре. Спробуйте завантажити менше.

Ретельно оберіть місце для сушіння

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Сушити білизну на батареї не варто з багатьох причин. Але розмістивши сушку безпосередньої близькості від батареї, і в найтеплішій і сухій кімнаті будинку, куди потрапляє багато сонячного світла, ви дуже прискорите висихання вашої білизни. Не забувайте водночас іноді перевертати сушарку до батареї різними бокаами. Це рівномірно розподілить тепло по всьому одязі, допомагаючи всьому завантаженню висохнути з однаковою швидкістю.

Не залишайте білизну надовго в машинці

Коли пральна машина закінчила свій цикл, одразу діставайте білизну, якщо прання полежить у машині деякий час, у білизни може з'явитися вогкості. Тому одразу ж дістаньте прання та розкладіть речі на сушарку, щоб дати йому можливість висохнути вчасно та зберегти приємний запах вашого засобу для прання чи ополіскувача.

Розвішуйте білизну правильно

Розвішування одягу на сушарці — заняття не з приємних, а якщо робити це правильно і акуратно, може зайняти багато часу. Однак, правильне розвішування білизни — дуже важливе для швидкості висихання. Розміщуйте довші та громіздкі речі у верхній частині стійки або на зовнішньому периметрі. Стежте, щоб довгі речі не лежали на підлозі.

Перевірте вміст ваших підковдр і подушок, шкарпетки та спідня білизна можуть непомітно потрапити всередину під час прання або відтискання. Ця "начинка", якщо її не витягти, може залишатися вологою кілька днів і набути неприємного затхлого запаху.

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