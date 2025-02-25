Як швидко висушити постільну білизну після прання: 7 експертних порад

Якщо у вас немає сушильної машини, швидко висушити простирадла в холодну пору року може бути складно. Але існують прості лайфгаки, які можуть допомогти пришвидшити цей процес.

Сушити одяг у приміщенні взимку – це завжди складно. І це лише білизна, не кажучи вже про постільну білизну, яка займає так багато цінного місця, коли вивішується для сушіння.

До того ж ніщо так не псує вигляд чистого й охайного дому, як наявність розкладених простирадл, які висихають. Тому у Woman&Home розпитали експертів про кілька простих кроків, щоб пришвидшити процес і мати змогу акуратно скласти постільну білизну до шафи.

Налаштуйте свій графік прання

Це здається таким очевидним, але час важливий, коли йдеться про швидше сушіння постільної білизни, тому що денні години зазвичай забезпечують більше залишкового тепла, щоб допомогти процесу сушіння. Навіть у холодні зимові дні ми можемо отримувати сонячне світло, яке може сприяти підвищенню температури та більшому обігріванню.

Тому періть постільну білизну вранці для оптимального висихання. День пропонує вищу температуру і кращу природну циркуляцію повітря. Уникайте прання пізно ввечері, коли температура падає, оскільки це значно сповільнює процес сушіння. Намагайтеся розпочати прання простирадл до полудня, щоб максимізувати потенціал сушіння.

Експерти рекомендують прати в оптимальний період непікового навантаження, щоб також отримати вигоду від витрат на енергозбереження, якщо ви використовуєте нічний тариф. Експерти з прибирання кажуть, що найкращий час доби для прання – це "чарівна година" з 7 ранку до 8 ранку, яка ідеально підходить для того, щоб максимально використати день.

Запустіть додатковий цикл віджиму

Цикл віджиму – це ваша перша лінія захисту від тривалого висихання. Додатковий віджим може видалити на 30% більше вологи з простирадла.

Після циклу прання спробуйте додати додаткове віджимання або навіть два. Це видалить будь-яку зайву вологу, значно змінивши швидкість висихання вашої постільної білизни.

Якщо ви віджимаєте кілька разів, виберіть середню швидкість, оскільки вона зазвичай дещо м’якша для тканин. Будьте обережні з делікатними тканинами та перевіряйте інструкції виробника, щоб не пошкодити білизну.

Потрусіть і розділіть

Перш ніж повісити простирадла, енергійно струсіть їх. Ця проста дія допомагає розділити волокна тканини, забезпечуючи кращу циркуляцію повітря. Струсіння також запобігає злипанню шарів, що може утворювати вологі кишені, для висихання яких потрібно набагато більше часу. Це швидкий прийом, який може значно скоротити загальний час висихання.

Техніка рушника

Цей простий трюк надзвичайно простий у виконанні та напрочуд ефективний. Покладіть вологе простирадло на рушник, потім щільно згорніть його. Натисніть, щоб допомогти рушнику ввібрати зайву вологу. Розгорніть і повісьте біля радіатора або теплого місця, щоб завершити процес сушіння.

Застосуйте осушувач

Використання осушувача – це добре для швидшого сушіння білизни. Він знижує рівень вологості, всмоктуючи повітря з кімнати та видаляючи вологу, а потім видуває тепле сухе повітря.

Це може допомогти усунути фактор "вологого холоду" в повітрі. Це допоможе вам швидше висушити білизну.

Знайдіть вдома найтепліше місце

Під час сушіння постільної білизни у приміщенні, особливо взимку, місцерозташування має ключове значення для пришвидшення процесу. Оскільки тепло піднімається природним шляхом, максимально використовуйте простір нагорі або поблизу радіаторів, щоб допомогти вашим простирадлам висохнути швидше.

Гарною ідеєю є також тримати їх якнайдалі від будь-яких стін, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо ваших простирадл, а волога не потрапляла між тканиною і стіною, що може сповільнити процес висихання.

Користуйтеся електричною сушаркою для одягу

Не можна заперечувати те, наскільки стійка з підігрівом допомагає значно скоротити час сушіння.

Використовуючи сушарку для одягу з підігрівом для звичайного завантаження білизни, ви маєте бути уважними, щоб не перевантажувати її.

Це найкраще рішення для завершення процесу сушіння, але, звісно, це коштуватиме грошей на електроенергію.

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