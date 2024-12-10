Як швидко зняти магазинні наліпки з речей: корисний лайфгак

Небажані етикетки на нових речах — справжній виклик. Вони не лише псують естетику, але й можуть залишати липкі сліди, які важко видалити.

Однак ми знайшли простий, але геніальний спосіб, який допоможе вам швидко та ефективно впоратися з цією проблемою. Цим методом поділилися на сторінці flawia.dom і він однозначно вартий вашої уваги.

Процес надзвичайно простий та потребує лише двох речей: звичайного скотчу та свічки.

Наклейте скотч на етикетку так, щоб він повністю покривав її поверхню. Потримайте місце з етикеткою над полум’ям свічки. Важливо не підносити занадто близько, щоб уникнути пошкодження речі. Нагрівання допоможе розм’якшити клей, який тримає етикетку на поверхні. Після нагрівання обережно зніміть скотч. Разом із ним зійде й етикетка.

Під впливом тепла клейова основа розм’якшується, що робить її менш липкою. Скотч діє як своєрідний "захват" і дозволяє легко видалити етикетку без залишків клею на поверхні.

Поради:

Не підносьте полум’я надто близько. Це особливо важливо, якщо ви працюєте з делікатними тканинами або пластиком, який може деформуватися.

Перевірте поверхню. Якщо річ особливо чутлива до температури, наприклад лаковані матеріали, спробуйте обробити лише край етикетки.

Нігті — не інструмент. Часто ми інстинктивно намагаємося віддерти етикетку нігтями, але це може пошкодити нігтьову пластину. Бережіть свої руки та використовуйте інструменти.

Якщо у вас немає свічки, спробуйте фен. Гаряче повітря також допоможе розм’якшити клей.

Що робити, якщо залишилися сліди клею

Іноді після видалення етикетки на поверхні все одно залишаються липкі сліди. У таких випадках допоможуть:

Олія. Нанесіть кілька крапель рослинної олії на ватний диск і протріть місце.

Спирт або рідина для зняття лаку. Використовуйте їх для міцніших поверхонь, які не бояться хімічного впливу.

Спеціальні засоби для видалення клею. Їх можна знайти в магазинах побутової хімії.

Цей метод чудово підійде для видалення етикеток із різних поверхонь — від тканин до скла чи пластику. Він простий, економний та не потребує спеціальних інструментів. Тож наступного разу, коли зіштовхнетеся з проблемою небажаних наклейок, не хвилюйтеся: достатньо взяти свічку, скотч і трішки терпіння.

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