Як швидко зробити коробку-подушку своїми руками

Часом нам потрібно швидко щось запакувати, а коробки під рукої немає. Блогерка Катаріна Тарта запропонувала вихід з цієї ситуації - зробіть її своїми руками.
Вам знадобляться: крафтовий картон, олівець, лінійка, тарілка, коректор, ножиці та стрічка.
- Для цього візьміть крафтовий картон, відріжте зайве, щоб у вас вийшов квадрат.
- З однієї сторони нанесіть малюнок у вигляді крапочок коректором, маркером або фарбою.
- Переверніть заготовку іншим боком та обведіть олівцем тарілку, почергово розташовуючи її по кутах, як показано на відео.
- Після цього відступіть 1 см від кожної зі сторін квадрата та проведіть лінії.
- По центру у вас має вийти чотирикутна зірка, по кутах якої виріжте частинки по розмітці.
- Прогніть картон по розкреслених півколах та лініях.
- Голкою зробіть дірки по кутах та просуньте крізь них стрічку.
- Стуліть сторони коробки та зав'яжіть стрічку бантиком.
Це безперечно, гарна та проста подарункова коробка-подушка, в яку можна скласти цукерки.
Нагадаємо, раніше ми писали про швидкий лайфгак: як упакувати дрібнички на подарунок.
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