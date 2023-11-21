Як швидко зробити коробку-подушку своїми руками

Часом нам потрібно швидко щось запакувати, а коробки під рукої немає. Блогерка Катаріна Тарта запропонувала вихід з цієї ситуації - зробіть її своїми руками.

Вам знадобляться: крафтовий картон, олівець, лінійка, тарілка, коректор, ножиці та стрічка.

Для цього візьміть крафтовий картон, відріжте зайве, щоб у вас вийшов квадрат.

З однієї сторони нанесіть малюнок у вигляді крапочок коректором, маркером або фарбою.

Переверніть заготовку іншим боком та обведіть олівцем тарілку, почергово розташовуючи її по кутах, як показано на відео.

Після цього відступіть 1 см від кожної зі сторін квадрата та проведіть лінії.

По центру у вас має вийти чотирикутна зірка, по кутах якої виріжте частинки по розмітці.

Прогніть картон по розкреслених півколах та лініях.

Голкою зробіть дірки по кутах та просуньте крізь них стрічку.

Стуліть сторони коробки та зав'яжіть стрічку бантиком.

Це безперечно, гарна та проста подарункова коробка-подушка, в яку можна скласти цукерки.

Нагадаємо, раніше ми писали про швидкий лайфгак: як упакувати дрібнички на подарунок.

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