Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як швидко зробити коробку-подушку своїми руками

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
208
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як швидко зробити коробку-подушку своїми руками

Коробка-подушка своїми руками / Фото: www.credits

Часом нам потрібно швидко щось запакувати, а коробки під рукої немає. Блогерка Катаріна Тарта запропонувала вихід з цієї ситуації - зробіть її своїми руками.

Вам знадобляться: крафтовий картон, олівець, лінійка, тарілка, коректор, ножиці та стрічка.

  • Для цього візьміть крафтовий картон, відріжте зайве, щоб у вас вийшов квадрат.
  • З однієї сторони нанесіть малюнок у вигляді крапочок коректором, маркером або фарбою.
  • Переверніть заготовку іншим боком та обведіть олівцем тарілку, почергово розташовуючи її по кутах, як показано на відео.
  • Після цього відступіть 1 см від кожної зі сторін квадрата та проведіть лінії.
  • По центру у вас має вийти чотирикутна зірка, по кутах якої виріжте частинки по розмітці.
  • Прогніть картон по розкреслених півколах та лініях.
  • Голкою зробіть дірки по кутах та просуньте крізь них стрічку.
  • Стуліть сторони коробки та зав'яжіть стрічку бантиком.

Це безперечно, гарна та проста подарункова коробка-подушка, в яку можна скласти цукерки.

Нагадаємо, раніше ми писали про швидкий лайфгак: як упакувати дрібнички на подарунок.

Читайте також:

Що таке скрапбукінг і чому цей вид рукоділля підкорив світ

Що таке скрапбукінг і чому цей вид рукоділля підкорив світ

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
208
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація