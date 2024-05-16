Як старі джинси допоможуть проростити моркву: цікавий лайфгак

Коли мова заходить про вирощування моркви, хочеться одразу стати кроликом із мультика, який тягне-потягне — витягти не може, бо та морквина розміром з нього, але буває так не завжди, і тут вам у поміч прийдуть джинси!

Навіть досвідчені садівники не завжди можуть дати відповідь, чому морква не зійшла, або виросла розміром з мізинчик. Часто це залежить від насіння, поливу, ґрунту, та інших аспектів. І кожен має свій унікальний метод, як допомогти моркві.

«Спосіб для лінивих» саме так свій метод назвала його авторка, садівниця 5mingardener. Вона каже, що це незвичний, але дієвий спосіб наситити землю такою необхідною моркві вологою.

Моркву треба добре поливати близько 10-14 днів після посадки, особливо якщо у вас дуже сухий ґрунт. Тож для того, аби не бігати туди-сюди з поливом, авторка вирішила використати звичайні джинси. Аби вони весь час були вологими, і шляхом цього, вологою буде насичуватися ваше морквяне насіння. Вам не доведеться його постійно підливати.

Як працює лайфгак:

Відріжте штанини ваших старих джинсів і розріжте їх з одного боку по шву.

Посадка моркви буде така, як завжди, добре полийте землю, аби вона була дуже мокра і засипте насіння.

Утрамбуйте рукою трохи землю, де засипали насіння

Покладіть зверху мокрі джинси. Вода з них має аж скапувати.

Для повного ефекту, можете ще зверху полити їх водою.

Через 10 днів загляньте під джинси

Порада:

Якщо погода зовсім не порадує вас дощем, а навпаки – палючим сонцем, можете впівока поглядати за джинсами та трошки підлити води.

Замість джинс, виможете використати рушник, або іншу тканину, що не шкода буде потім викинути.

Авторка каже, що з таким способом, відчутно зросте відсоток сходження насіння і ваша морква буде гарно рости. Тож, скоріш за все, ви таки стенете кроликом з мультика, з великою морквиною на городі.

Читайте також: