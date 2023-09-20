Як стимулювати осіннє цвітіння троянд: простий лайфгак досвідчених садівників

Друге, а іноді й третє, цвітіння троянд — це справжній подарунок для всіх, хто вирощує в саду ці розкішні квіти. На жаль, повторне цвітіння не завжди відрізняється пишністю. Але досвідчені садівники знають, як це виправити.

Троянди, безперечно, є найпопулярнішими квітами в садах, і неважко зрозуміти, чому. Вони універсальні, бувають різних кольорів та різновидів, а ще пахнуть просто божественно. Сучасні сорти троянд цвітуть кілька разів за сезон.

Осінь — один із найкращих періодів цвітіння троянд, але, на жаль, повторні цвітіння бувають не такими пишними, як хотілося б. Найчастіше це відбувається тому, що садівники нехтують дуже важливими правилами.

Що потрібно зробити, щоб троянди тішили вас пишним цвітінням весь сезон, розповідає Еxpress.co.uk.

Як стимулювати осіннє цвітіння троянд / Фото: Credits

Одним із головних секретів пишного повторного цвітіння троянд є своєчасне обрізання головок, які вже закінчили цвітіння. Дуже важливо регулярно видаляти пуп'янки, щоб розкішні квіти завжди мали свіжий та привабливий вигляд.

Щоб видалити квітку, що вже зав'яла, з квітучої головки, відщипніть або відріжте її трохи нижче місця, де основа квітки з'єднується зі стеблом.

Щоб видалити квітучу головку після того, як усі квіти в гроні відцвітуть, видаліть всю квітучу голівку, відрізавши стебло з п'ятьма листочками трохи вище за перший лист.

Як стимулювати осіннє цвітіння троянд / Фото: Credits

Після того, як усі квітучі головки видалені, обріжте непропорційно високі стебла до висоти решти рослини, створюючи красиву округлу форму куща.

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