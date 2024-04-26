Як створити квітуче шатро на садовій ділянці: розпочинати потрібно вже у травні

Дизайн садової ділянки – справа вкрай захоплива. Тут завжди є місце для нових цікавих ідей.
Якщо ви хочете прикрасити свій сад гарною квітучою конструкцією, спробуйте скористатися ідеєю блогера what_a_view_cottage.
Якщо ви візьметеся до справи просто зараз, то до початку серпня у вас буде шатро з запашного горошку, в якому можна буде відпочивати та влаштовувати ефектні фотосесії.
Що вам знадобиться:
- бамбукові палиці довжиною біля 2 метрів, близько 9 шт.;
- нитка;
- трохи універсального компосту;
- розсада (або насіння) запашного горошку, близько 16 шт.;
- кілька паростків квасолі, близько 4 шт.;
- кілька попередньо вирощених рослин гороху, близько 3 шт.
Коли це зробити:
- Заздалегідь посійте квасолю та горох до горщиків.
- Виберіть місце для шатра, найкраще на південному боці ділянки.
- В середині травня встановіть бамбукові палиці в землю на глибину близько 10 см на відстані приблизно 35 см одна від одної у формі шатра та зв'яжіть їх зверху.
- Викопайте навколо шатра круглу траншею та змішайте з ґрунтом трохи компосту.
- Зв'яжіть палиці мотузкою по всій довжині шатра, щоб рослини могли вільно заплітатися і повзти вгору в міру зростання. Для цього, починаючи згори з одного боку вхідного отвору, обмотайте мотузку навколо кожного стовпа один раз, а потім протягніть її до наступного стовпа. Коли ви досягнете іншого боку від входу, зав'яжіть кілька вузлів, а потім, не розрізаючи мотузку, просуньтеся приблизно на 15 см вниз по тій самій жердині. Там почніть новий ряд, рухаючись у тому напрямку, звідки щойно прийшли. Дійдіть до основи шатра.
- Ваші чотири рослини квасолі розмістіть просто під кожним другим бамбуковим стеблом, залишивши отвір, там, де шатро матиме вхід.
- 16 рослин запашного горошку (можна різних сортів) посадіть між палицями та рослинами квасолі. Можна додати ще кілька горщиків там, де вам подобається. Зрештою, не всі рослини виживуть.
- Регулярно поливайте рослини та слідкуйте, щоб вони добре чіплялися за мотузку. Якщо вам пощастить з погодою, то до серпня у вас буде квітуче шатро.
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