Як створити квітуче шатро на садовій ділянці: розпочинати потрібно вже у травні

Дизайн садової ділянки – справа вкрай захоплива. Тут завжди є місце для нових цікавих ідей.

Якщо ви хочете прикрасити свій сад гарною квітучою конструкцією, спробуйте скористатися ідеєю блогера what_a_view_cottage.

Якщо ви візьметеся до справи просто зараз, то до початку серпня у вас буде шатро з запашного горошку, в якому можна буде відпочивати та влаштовувати ефектні фотосесії.

Що вам знадобиться:

бамбукові палиці довжиною біля 2 метрів, близько 9 шт.;

нитка;

трохи універсального компосту;

розсада (або насіння) запашного горошку, близько 16 шт.;

кілька паростків квасолі, близько 4 шт.;

кілька попередньо вирощених рослин гороху, близько 3 шт.

Коли це зробити:

Заздалегідь посійте квасолю та горох до горщиків. Виберіть місце для шатра, найкраще на південному боці ділянки. В середині травня встановіть бамбукові палиці в землю на глибину близько 10 см на відстані приблизно 35 см одна від одної у формі шатра та зв'яжіть їх зверху. Викопайте навколо шатра круглу траншею та змішайте з ґрунтом трохи компосту. Зв'яжіть палиці мотузкою по всій довжині шатра, щоб рослини могли вільно заплітатися і повзти вгору в міру зростання. Для цього, починаючи згори з одного боку вхідного отвору, обмотайте мотузку навколо кожного стовпа один раз, а потім протягніть її до наступного стовпа. Коли ви досягнете іншого боку від входу, зав'яжіть кілька вузлів, а потім, не розрізаючи мотузку, просуньтеся приблизно на 15 см вниз по тій самій жердині. Там почніть новий ряд, рухаючись у тому напрямку, звідки щойно прийшли. Дійдіть до основи шатра. Ваші чотири рослини квасолі розмістіть просто під кожним другим бамбуковим стеблом, залишивши отвір, там, де шатро матиме вхід. 16 рослин запашного горошку (можна різних сортів) посадіть між палицями та рослинами квасолі. Можна додати ще кілька горщиків там, де вам подобається. Зрештою, не всі рослини виживуть. Регулярно поливайте рослини та слідкуйте, щоб вони добре чіплялися за мотузку. Якщо вам пощастить з погодою, то до серпня у вас буде квітуче шатро.

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