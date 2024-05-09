Як створити оригінальний квітковий горщик для саду: флористка поділилася лайфгаком

Придбати красивий горщик за гроші – просто, створити його самостійно – мистецтво. Пропонуємо вам до перегляду відео простого, але дуже красивого лайфгаку з виготовлення горщика для квітів.

Такий горщик можна поставити як вдома, так і в саду. І там, і там він стане чарівним доповненням вашого інтер’єру. Якщо зовні здається, що він декоративний, то запевняємо вас, він абсолютно функціональний. Це у своєму відеогайді демонструє флористка Michaela Waldl.

У такий горщик можна одразу посадити квіти, або використовувати його декоративно і змінювати квіти залежно від вашого настрою і зовнішніх декорацій. Авторка каже, що такий горщик стане чудовим подарунком, особливо тим, хто полюбляє квіти. Крім того, його можна робити разом з дітьми та це стане чудовим, спільним проведенням часу.

Що вам знадобиться:

Пластикове відро (його розмір буде залежати від вазона з квітами, які ви збираєтесь у нього поставити);

Клей пістолет (або будь-який інший клей, головне, щоб він підходив для роботи з пластиком та деревом);

Кора дерева (обирайте те, що подобається, або що маєте під рукою);

Мох (для краси; можете замінити його на те, що знайдете у саду, головне не брати звичайну траву, бо з часом вона засохне і ваш горщик втратить свою чарівність);

Мотузка або шпагат (ширина і довжина мотузки залежить від розміру вашого горщика).

Приступаємо до садівничої магії:

Візьміть пластикове відро та наносячи клей на його бокові стінки, приклеюйте кору, не пропускаючи жодного місця. Створюйте ніби панно;

У просвіти між корою приклейте мох;

Візьміть мотузку і приклейте її зверху вашого горщика, прикрасивши нею вершечок;

Вставте у горщик квіти.

За бажанням, можете прикрасити горщик іншими декоративними елементами: метеликами, сонечком, штучними квітами, можливо, гірляндою. Якщо поставити такий горщик понад доріжкою до будинку, чи дачі, вам навіть не треба буде зовнішнє світло, гірлянди буде досить. Авторка відео, наприклад, зробила маленьких фей зі штучних квітів, що гармоніюють з живими квітами. Тут все залежить від бурхливості вашої фантазії.

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