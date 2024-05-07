Як створити власний дизайн дитячої: лайфгак від графічної дизайнерки

Дизайн - це щось красиве, творче і, зазвичай, недешеве. Так думає більшість з нас і в чомусь має рацію. Проте, дизайн – це не завжди дорого!

Більшість з нас полюбляє інколи позаглядати за зачинені двері зіркових будинків та квартир, погортати сторінки дизайнерських журналів, або «позалипати» в роботу чудернацьких «розумних» меблів. Ми вигадуємо і уявляємо якби то все було у нас, якого кольору і де б, що стояло.

Часто, для більшості на цьому етапі дизайн і закінчується, бо коли в голові починаються грошові підрахунки краси, ми зупиняємось мріяти. Певно, це історія більшості з нас, але є і такі, як героїня сьогоднішнього відео Mikyla Miller, котра не зупинилась, взяла все у власні руки і створила разом з чоловіком цікавий дизайн дитячої кімнати.

Як зізнається авторка відео, не все було так просто і швидко, як вони сподівались, але фінальний результат був вартий всіх зусиль. На подібні проєкти треба багато часу, але якщо працювати недовготривалими підходами, з великими перервами, все видається не таким і тяжким. Дизайнерка каже, що просто ходила малювати на годину або 20 хвилин, коли мала час. Тож малювання на стінах було певною мірою діяльністю, що розслабляла!

Зазначимо, що подібну техніку можна використовувати не лише у дитячій. Власноруч ви можете створити унікальний дизайн кімнати, спальні, кухні. Якщо вам бракує фантазії, лиш погугліть картинки, скетчі, якщо ви не вмієте, або боїтесь малювати одразу від руки, перебийте малюнок так, як це зроблено на відео.

Тож, з чого почати:

Зробіть ескіз бажаного дизайну. Ви можете намалювати його самі, або звантажити вже готові варіанти

Спроєктуйте його на стіну та обведіть олівцем. Це спрощує і пришвидшує роботу, та не потребує художніх навичок

Обведіть контур бажаною фарбою і дайте просохнути

В основному все, що вам потрібно для цього проєкт, це сам дизайн для проєкту, олівець, маленький пензлик, фарба для стін і бажання створити щось нове своїми руками.

У коментарях до відео авторка розказала про деталь, на яку варто звернути увагу під час роботи. Вона навела свій малюнок простим олівцем, і через це було дуже важко покрити його фарбою, адже, фарба якимось чином розмазувала олівець і ставала сірою. Це значно ускладнило процес нанесення. Чоловік же обвів кілька квітів рожевим олівцем, під колір фарби, і його було набагато легше зафарбовувати, бо нічого не розмазувалося, все рівненько зафарбовувалось, оскільки він був схожого кольору. Тож, малюйте олівцем, подібним за кольором до бажаної фарби. Це заощадить вам багато часу.

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