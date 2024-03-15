Як створити затишок і комфорт у вітальні: дизайнер інтерʼєрів назвав 5 необхідних речей

Вітальня – це місце, де народжуються спогади та теплі моменти з родиною та друзями. Важливо, щоб цей простір був атмосферним. Дизайнер інтерʼєру Ерік Ван розповідає, які необхідні речі варто включити у вітальню.

Багатофункціональні стільці

Вони не лише зручні для сидіння, але й можуть виконувати різноманітні функції, від міністола для речей до додаткових місць для сидіння. Обирайте ті, які легко складаються один на одного, щоб зекономити місце.

Лампи

Створення атмосфери важливо і хороше освітлення допомагає в цьому. Експериментуйте з різними стилями ламп, щоб додати глибини та характеру вашому простору.

Розумні лампочки та штекери

Забудьте про непотрібне ліхтарювання та вимикання окремих речей. Розумні лампочки та штекери зроблять ваше життя легшим та зручнішим.

Журнальний столик

Це не лише столик для чашки кави, але й простір для зберігання всіляких дрібниць. Організуйте його так, щоб знайти місце для кожної речі, та освіжіть його декоративними аксесуарами.Також хорошою ідеєю буде зберігати під журнальним столиком корзину зі пледами, подушками тощо.

Плед

І на завершення – ніщо не створить такого затишку, як зручний плед, в який можна згорнутися на дивані і насолоджуватися моментом.

Ці прості, але важливі речі зроблять вашу вітальню ідеальним місцем для відпочинку та розваг. Насолоджуйтесь кожним моментом у цьому особливому куточку вашого дому!

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