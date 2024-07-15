Як укорінити троянди: поради садівниці

Троянда – надзвичайно красива квітка й мрія багатьох садівників мати справжній різнобарвний трояндовий сад, тож ми розповімо вам, як легко зробити його власноруч, розсадивши улюблені квіти.
Садівниця tetiana_kvitta показала підписникам власний метод укорінення троянд, який вона робить вже не перший рік і успішно за допомогою живців укоріняє троянди з власного саду.
Що робити:
- Для початку, треба підготувати живець, необхідно два міжвузля і три бруньки;
- Верхня має бути з листком, два інших листки треба зрізати;
- Далі необхідно підготувати ґрунт, викопавши невелику ямку;
- Яму треба залити водою і дати трохи часу їй поглинутися у землю;
- Коли вода поглинулася, легенько навскоси вставте живець, щоб верхня брунька і листок були над землею;
- Зверху обережно присипте землею та зробіть теплицю за допомогою звичайного пластикового бутля;
- Треба прибрати кришку і за потреби періодично поливати рослину;
- Так воно має стояти аж до наступної теплої весни.
Живцювання – достатньо популярний метод для якісного розмноження троянд і працює він не тільки в саду, але за його допомогою ви можете вдома вкорінити квіти з букета, який вам подарували до свята.
Читайте також:
- Як просто та швидко проростити троянду: поради садівниці
- Топ-5 їстівних квітів з вашого саду: розповідає садівниця
- Секрет розмноження гортензій живцями