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Як укорінити троянди: поради садівниці

Як укорінити троянди: поради садівниці

Як укорінити троянди / Фото: Credits

Троянда – надзвичайно красива квітка й мрія багатьох садівників мати справжній різнобарвний трояндовий сад, тож ми розповімо вам, як легко зробити його власноруч, розсадивши улюблені квіти.

Садівниця tetiana_kvitta показала підписникам власний метод укорінення троянд, який вона робить вже не перший рік і успішно за допомогою живців укоріняє троянди з власного саду.

Що робити:

  • Для початку, треба підготувати живець, необхідно два міжвузля і три бруньки;
  • Верхня має бути з листком, два інших листки треба зрізати;
  • Далі необхідно підготувати ґрунт, викопавши невелику ямку;
  • Яму треба залити водою і дати трохи часу їй поглинутися у землю;
  • Коли вода поглинулася, легенько навскоси вставте живець, щоб верхня брунька і листок були над землею;
  • Зверху обережно присипте землею та зробіть теплицю за допомогою звичайного пластикового бутля;
  • Треба прибрати кришку і за потреби періодично поливати рослину;
  • Так воно має стояти аж до наступної  теплої весни.

Живцювання – достатньо популярний метод для якісного розмноження троянд і працює він не тільки в саду, але за його допомогою ви можете вдома вкорінити квіти з букета, який вам подарували до свята.

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