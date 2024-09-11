Як уникнути помилок у дизайні інтер'єру: 5 способів зіпсувати акцентну стіну

Як відомо, ніхто так не заважає дизайнеру інтер'єрів як майбутні мешканці. Вони наповнюють ідеальний інтер'єр зробленими без смаку дрібницями, надрукованими на принтері картинами та іншим сміттям, переставляють меблі, скрізь розкладають ковдри та килимки невідповідних кольорів. Але особливо сильно турбує дизайнерів псування акцентної стіни.

Коли все зроблено правильно, акцентні стіни – поверхні, які відрізняються за кольором, фактурою чи малюнком від інших, – можуть додати інтер'єру масу позитивних аспектів: яскравий колір, додатковий вимір, унікальний візуальний дизайн. Однак якщо щось піде не так, вони можуть зіпсувати всю схему дизайну.

Видання Good Housekeeping опитало дизайнерів інтер'єрів та назвало 5 найпоширеніших способів зіпсувати акцентну стіну.

Нездатність прочитати кімнату

Перший крок у створенні акцентної стіни – це добре ознайомитися з вашим простором, щоб бути впевненим у всіх ваших майбутніх дизайнерських рішеннях. Приділіть час вивченню кожного аспекту кімнати — останнє, чого ви хочете — це акцентувати не ту стіну.

Дім підкаже вам, на чому зосередитись. Ви повинні дивитися на архітектуру та на те, як використовуватиметься акцентна стіна. Визначте загальний дизайн простору. Якщо не прочитати простір, ваша акцентна стіна видаватиметься стороннім тілом в інтер'єрі кімнати.

Невдале виконання

Акцентна стіна / Фото: Credits

Незалежно від того, наскільки ви впевнені в дизайні акцентної стіни, немає нічого, що могло б зіпсувати це бачення більше ніж погане фарбування.

Коли справа доходить до фарбування, виконання так само важливе, як і намір. Якщо ви не великий художник, найміть професіонала. Неважливо, наскільки креативна чи красива ваша акцентна стіна, немає нічого гіршого за неохайні кути або нерівності забарвлення.

Це може бути простим, але важливість виконання не можна недооцінювати. Будь-яка невелика помилка у виконанні може відвернути увагу акцентної стіни.

Нехтування текстурою

Акцентна стіна / Фото: Credits

Коли ми думаємо про акцентні стіни, перше, що спадає на думку, — це колір. Хоча це теж важлива особливість, текстура та матеріал, які використовуються на поверхні акцентної стіни, можуть буквально змінити усі відчуття дизайну. Крім того, текстура додає новий вимір кімнаті.

Металик, фольга, дерев'яний шпон і розписані панорами вручну — все це має своє місце у створенні унікальної ідентичності, що відповідає меті простору.

Незрозуміла кінцева мета

Перш ніж ви зможете реалізувати свій дизайн, вирішіть, що ви хочете щоб акцентна стіна робила для вашого простору. Ви хочете, щоб акцентна стіна була центром кімнати або ви хочете, щоб вона виступала як допоміжний персонаж у розмові з іншими елементами дизайну в кімнаті — у будь-якому разі краще визначитися, що називається, "на березі".

Хоча може бути захопливо оновлювати простір і акцентувати його кумедними візерунками та квітами, важливо мати на увазі мету, щоб спрямовувати дизайн. Завершений проєкт буде чудовим способом уникнути помилок.

Декор

Акцентна стіна / Фото: Credits

Хоча створення акцентної стіни — це саме собою мистецтво, вплетення різних форм декору, таких як скульптури, картини в рамах або інші декоративні елементи, додасть настільки необхідний простору.

Смілива акцентна стіна з візерунковими шпалерами або яскравим кольором може бути збалансована іншими витворами мистецтва або декором, які поєднують колір з усім дизайном. Навпаки, приглушена акцентна стіна може дозволити сміливіше та барвисте оформлення. Взаємодія між різними формами мистецтва, кольором та текстурою може творити чарівні речі для акцентної стіни. Не бійтеся експериментувати з різними шпалерами, колірними схемами та витворами мистецтва, щоб створити багатошаровий шедевр.

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