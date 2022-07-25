Як уникнути вершинної гнилі та фітофторозу помідорів: одна проста порада

Наближається час урожаю. Помідори вже зав'язалися і в деяких регіонах, а особливо в теплицях, вже доросли до цілком пристойних розмірів.

Експертка із садівництва Кейт Тернер поділилася з express своєю ключовою порадою з вирощування помідорів. На її думку, щоб уникнути гнилі та фітофторозу головне дотримуватися суворого режиму поливання.

Помідори люблять яскраві сонячні промені, але одна із справді важливих особливостей помідорів – вони ненавидять нерегулярние поливання. Воно може викликати проблеми з самими томатами та з їхнім корінням. Поява плодів із тріщинами також пов'язана з нерегулярним поливанням.

Поливання обов'язково повиннго бути прикореневим, намагайтеся не поливати листя.

Рослини також можуть захворіти на хворобу, звану "кінцева гнилизна", яка пов'язана з дефіцитом калію. Тому подбайте про добрива. Зараз якраз чудовий час для підживлення томатів, а все, що багате на калій, корисне для фруктів і квітів.

Також варто зрізати нижнє листя з помідорів, щоб запобігти поширенню хвороб, що передаються через ґрунт. Зрізати потрібно все листя, яке торкається землі.

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