Як вберегти тварину від стресу під час війни - поради експертки

За час війни наші домашні улюбленці, так само як і ми, зіштовхнулись із серйозними стресовими ситуаціями. Сирени, вибухи, постріли та інші голосні звуки не є звичними для них. Через певну кількість повторень на фоні стресу у них може розвинутися ПТСР та початися проблеми зі здоров’ям.

Експертка з харчування тварин Royal Canin, кандидатка ветеринарних наук і очільниця Асоціації порозуміння людей і тварин Оксана Галан дали поради, як захистити своїх домашніх улюбленців від стресу і вберегти їхнє здоров’я.

"Через війну ми порушуємо 5 так званих свобод тварин. Це той необхідний мінімум, завдяки якому ми можемо чекати від тварин нормальної поведінки. Тварина має бути вільна від голоду та спраги, від дискомфорту, від травм та хвороб, від обмежень видотипової поведінки та від горя і страждань. Реалії війни такі, що часто наші тварини не можуть якісно спати та їсти, нормально відпочивати, ховатися від негативу, вчасно гуляти тощо. На додачу до цього тварина переживає регулярно сильний стрес. І тому завдання власника подбати в наявних умовах про здоров’я свого улюбленця і забезпечити, що можливо", – пояснила Оксана Галан.

Зберігати спокій і менше метушитися

Це може бути дуже важко в критичній ситуації, але варто намагатися менше метушитися, тому що тварини дуже добре зчитують наші емоції і теж починають хвилюватися. Собаки гавкають, люди довкола дратуються, і це замкнене коло. Тому варто намагатися рухатися й дихати повільніше, коли добралися до якогось безпечного місця.

Заспокоїти тварину фізично

Деяким тваринам допомагає повільне погладжування з м’яким тиском, як під час масажу, щоб вони могли зняти стрес. Рухи мають бути поздовжні, вздовж тіла тварини, спокійні, впевнені. Деяким тваринам допомагає, якщо на них одягнути щось, що трохи тисне, хвилин на 15–20, щоб тварина трохи сповільнилася, відчула своє тіло й заспокоїлася. Собакам можна спробувати обережно масажувати вуха.

Зберігати звичайний раціон

Варто намагатися не змінювати звичну для тварин їжу, адже це завжди стрес та додаткове навантаження на організм тварини. Якщо тварина їсть сухий корм, то варто одразу обирати такі бренди, які широко доступні в усіх куточках країни, а також й за кордоном, якщо власники планують переїзд.

"Якщо улюбленцю потрібно змінити раціон, то робити це рекомендується поступово, адже травній системі потрібен час для адаптації. Швидка ж зміна раціону може призвести до розладів травлення, як-от діарея чи блювота. Як правило, перехід на новий корм краще здійснювати протягом 7 днів у такий спосіб: 1-2-й день – 75% попереднього типу годування з додаванням 25% нового корму; 3-4-й день – співвідношення повинно бути 50% до 50%; 5-6-й день – 25% до 75%; 7-й день – 100% нового корму", – підкреслює експертка.

Поїти попри все

Якщо не їсти – це не найстрашніше (якщо у тварин немає хронічних хвороб), то не пити – це критично, особливо для котів. У них швидко починається зневоднення, що може мати серйозні наслідки. Тому дуже важливо змушувати їх пити, інколи – навіть насильницьки, поїти через шприци без голки. У деяких ситуаціях змусити перелякану тварину попити та сходити в туалет, це вже перемога.

В укритті забезпечити базові потреби тварини та поважати оточуючих

Якщо є можливість, то тварину варто заздалегідь привчити до боксу або шлейки, аби простіше було контролювати пересування по укриттю. Також варто менше годувати, менше рухатись, щоб тварині не так хотілося пити, що зменшить кількість походів до туалету. Важливо не нав’язувати нікому компанію свого кота чи собаки, тримати можливу відстань. Краще сидіти в одному місці, не ходити та не відпускати собаку з повідця. Варто пам’ятати, що взаємоповага – гарантія того, що ми прийдемо до поставленої цілі цілими та неушкодженими.

Собаку взяти у сховище, проте котові інколи краще бути вдома

Собаки та коти по-різному сприймають світ. Собака, навіть якщо він боїться гучних звуків, перебуває поруч зі своєю базою безпеки – зі своєю людиною. А для кота його база безпеки – це його територія, тобто квартири, будинки. Є винятки, коли котів не забирають в укриття, бо для них це такий великий стрес, що в них починається слиновиділення, прискорюється серцебиття, розширюються зіниці й вони інколи навіть кричать, тож надалі такий стрес може призвести до кардіологічних проблем, циститу тощо. Є навіть випадки, коли коти відмовляються пити та помирають від зневоднення. Тож якщо ваш кіт важко переживає похід в укриття – краще залишити його вдома: потрібно залишити йому корму на довгий час, відкрити всі можливі місткості з водою по усій квартирі, забезпечити доступ до лотка. І додатково потрібно продумати можливі варіанти, якщо кота доведеться забирати з приміщення.

Будувати стосунки із твариною протягом життя

Важливо, щоб тварина була інтегрована у життя власників, привчена ходити в переноску, спокійно сприймати амуніцію, стрибати на руки – у такому разі й зараз з ними буде простіше. До того ж у власника з’являється більше інструментів для допомоги тварині в екстреній ситуації.

Якщо у вас справді сформовані стосунки з собакою, то йому буде простіше пережити цей стрес. Собака, який довіряє своєму власнику має ресурс очікування, поки все знов буде як раніше. Він розуміє, що зараз щось відбувається з його власником, але в майбутньому він знову реалізовуватиме його потреби. Та якщо і в нормальний час не було довіри, був страх, жорстке й агресивне навчання (точніше людина ставилася до собаки не як до компаньйона, а як до звіра), тоді й зараз їм може бути непросто.

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