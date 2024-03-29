Як вибрати магнолію для саду: ідеальні висота, розмір та аромат

Магнолія — витривале дерево, яке чудово підходить для будь-якого клімату. Дерева магнолії — чудовий вибір для дачної ділянки через її витривалість та елегантні ранні кольори.

Існує багато сортів магнолії, вони відрізняються розміром, формою квітки та кольором. Деякі цвітуть напровесні, інші ж тішать квітами все літо.

Вибираючи дерево магнолії для своєї ділянки чи саду, слід взяти до уваги деякі речі. Сорти бувають різних форм та розмірів, тому важливо знайти той, який підходить саме вам.

Про те, як розрізняються сорти за висотою, розповідає Еxpress.co.uk.

Низькорослі магнолії

Магнолія Royal Star / Фото: Credits

Якщо вам потрібний дрібний сорт, спробуйте дерева Royal Star або Rose Marie. Перший із широкими білими квітками досягає висоти від 3 до 4,5 метра, а другий — із рожевими прямостоячими квітками не досягає висоти понад 3 метри.

Високі сорти магнолій

Магнолія Teddy Bear / Фото: Credits

Якщо ви хочете вище дерево, зверніть увагу на магнолії Black Tulip, вони мають бордово-червоний колір і зазвичай з'являються раніше листя ранньою весною. З іншого боку, у зірчастих магнолій, таких як Teddy Bear, широка і ароматніша квітка. Обидва сорти досягають близько 6 метрів заввишки і близько 3 метрів завширшки.

Дуже високі сорти магнолій

Магнолія Yellow Bird / Фото: Credits

Якщо ви шукаєте щось вище, то магнолія Yellow Bird пропонує унікальну канарково-жовту квітку, яка розквітає пізньої весни, а дерево досягає 12 метрів заввишки. Магнолія Felix Jury зросте до 12 метрів заввишки і близько 4 метрів завширшки. Вона дає понад 100 ароматних яскраво-рожевих квіток.

Як доглядати за магноліями

Магнолії можуть рости практично у будь-якому кліматі. Найкращий стан для будь-якої рослини — перебувати на відкритому сонці. У більш теплому та сухому кліматі невелика денна тінь корисна для цього дерева.

Пуп'янки розпускаються напровесні або влітку, тому взимку не обрізайте їх занадто пізно, інакше ви ризикуєте їх зрізати.

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