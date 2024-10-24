Як видалити стійкі плями на одязі у домашніх умовах

Боротьба з плямами на одязі, взутті чи домашніх речах часто стає справжнім випробуванням для господинь.

Однак блогери завжди знаходять оригінальні способи розв'язання буденних проблем і на сторінці mama_mila_au поділилися простим, але геніальним способом видалення плям за допомогою косметичних засобів. Є кілька хитрощів, які дозволять вам зберегти одяг, взуття і навіть предмети побуту у чудовому стані, не витрачаючи великі суми на спеціальні мийні засоби.

Основний секрет – міцелярна вода

Міцелярна вода — не лише один з основних продуктів догляду за шкірою, але й універсальний засіб для очищення, особливо коли мова йде про плями. Завдяки своїм складникам, вона ефективно розчиняє різні забруднення.

Плями на замші

Замшеве взуття — це чудовий вибір для стильного образу, але це одним з найпримхливіших матеріалів у догляді. Будь-яка брудна пляма на ньому може зіпсувати вигляд, а традиційні засоби для очищення можуть пошкодити делікатну текстуру.

Саме тут на допомогу приходить міцелярна вода. Нанесіть невелику кількість засобу на ватний диск або серветку та обережно протріть пляму. Міцелярна вода швидко розчинить бруд і залишить ваше взуття чистим та доглянутим.

Один з читачів поділився своїм досвідом: "Серветки для макіяжу з міцелярною водою чудово чистять кросівки. Я впустила червону помаду на новеньке кремове замшеве взуття та думала, що вже попрощалася з ними. Однак швидко протерши його міцелярною водою все відчистила та вони буди мов новенькі".

Плями від макіяжу на одязі

Здається, що ці плями неможливо видалити без професійної хімчистки, проте й тут міцелярна вода стане у пригоді. Щоб прибрати пляму від макіяжу на одязі, достатньо нанести велику кількість міцелярної води на ватний диск і обережно протерти забруднене місце. Пляма має зникнути без сліду.

Ще декілька порад від блогерки для чистоти вашого дому

Прання подушок і пледів з евкаліптовою олією

Якщо вам здається, що ваші подушки чи пледи мають неприємні запахи, ви можете випрати їх, додавши у воду кілька крапель евкаліптової олії. Це не тільки освіжить тканину, але й позбавить від шкідливих мікроорганізмів. Після прання ваші речі матимуть чудовий аромат, а дім буде наповнений свіжістю.

Натуральний спрей для видалення жиру

Часом запахи, що залишаються після приготування їжі, можуть бути неприємними. Щоб від них позбутися, спробуйте закип’ятити 2 склянки води з 1/4 склянки білого оцту та шматочками лимона. Після того, як ця суміш прокипить кілька хвилин, запахи зникнуть, а повітря в кухні стане приємнішим.

Цю саму суміш можна використовувати й як універсальний засіб для чищення кухонних поверхонь. Розлийте її у пляшки з розпилювачем і використовуйте для очищення кухонних стільниць, плит та шаф. Такий спрей чудово видаляє жир і бруд, залишаючи приємний лимонний аромат.

Зверніть увагу

Проте варто зазначити, що міцелярна вода не підійде для видалення плям від олії. Для таких випадків краще використовувати спеціалізовані засоби, призначені для розчинення жирових плям.

Не всі плями потребують дорогих хімчисток або спеціальних засобів. Іноді все, що вам потрібно для боротьби зі складними забрудненнями, вже є у вашому домі. Тож наступного разу, коли ви побачите пляму на улюблених речах, не поспішайте панікувати.

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