Як видалити чорну плісняву з вікон: названо найбезпечніший спосіб

Вогкість і пліснява в будинку не тільки мають некрасивий вигляд, але й можуть піддати вас більшому ризику респіраторних захворювань і послабити імунну систему.

У зимові місяці багато будинків стають більш вразливими до плісняви, найчастіше через вогкість, що призводить до утворення конденсату.

Однак винні також вікна, дахи і труби, що протікають, а також піднімається вологість.

За сприятливих умов пліснява може почати рости вже через 24 години після впливу вологи, і, якщо з нею не почати боротися негайно, вона може продовжувати ріст. Це може не тільки пошкодити стіни та меблі, але й завдати шкоди вашому здоров'ю. Цвіль у будинку може зробити вас більш уразливими до респіраторних захворювань та інфекцій, алергій та астми.

Вогкість та пліснява також можуть вплинути на імунну систему. Найбільш уразливі до впливу цвілі діти, люди похилого віку і з ослабленим імунітетом. Тому вкрай важливо якнайшвидше очистити плісняву у разі її появи у вашому будинку.

Особливо схильні до утворення цвілі вікна, оскільки там легко накопичується конденсат. Експерт із прибирання розповів Express.co.uk про найбезпечніші способи видалення цвілі з ваших вікон.

Як видалити цвіль

Найбезпечніший метод видалення цвілі з вікон — використовувати розчин мила та води або легкий мийний засіб, носячи водночас засоби захисту. Як альтернатива плісняву можна успішно видалити за допомогою перекису водню або оцту та води. Використовуйте губки або рушники для акуратного очищення пошкоджених ділянок, щоб уникнути поширення спор.

А ось відбілювач під час боротьби з пліснявою використовувати не варто. Він може пошкодити обробку і не зможе ефективно позбутися плісняви на пористих матеріалах, тому утримайтеся від нанесення його на віконні поверхні.

Чи слід одягати засоби захисту під час очищення плісняви

Починаючи боротьбу з пліснявою варто подбати про власний захист і одягнути рукавички та маску. Маска допомагає відфільтровувати спори плісняви, які можуть потрапити в повітря під час процедури очищення, знижуючи небезпеку їх вдихання, рукавички допомагають уникнути прямого контакту з пліснявою та розчинами, що чистять.

За значного чи повсюдного поширення цвілі очищення може бути небезпечним, особливо для людей з ослабленою імунною системою або респіраторними проблемами. Великі площі цвілі, зачеплені під час зачистки, можуть виділяти спори, що переносяться повітрям, що може викликати алергічні реакції, респіраторні розлади та інші проблеми зі здоров'ям.

У таких обставинах було б краще звернутися за допомогою до професіоналів.

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