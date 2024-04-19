Як видалити шерсть домашніх тварин з дивана: 5 простих кроків

Якщо у вас є домашня тварина, це може означати, що у вас всюди шерсть. Але є кілька лайфгаків, які допоможуть зберегти чистоту.

Життя з котами та собаками дарує нам багато позитивних емоцій, але може виникнути відчуття, що їхє хутро проникає всюди.

Щоб позбутися шерсті тварин на дивані, скористайтеся порадами експертів, які зібрав Express.co.uk.

Ось кілька способів почистити диван.

Попилососити

Використання пилососа з потужною силою всмоктування — найпростіший спосіб позбутися вовни. Він збере все волосся і лупу, які можуть посилити алергію та залишити неприємний запах.

Найпростіший пропилососити диван — використовувати насадку-щітку. Таким чином ви зможете дістатися як до подушок, так і важкодоступних місць.

Інструменти для видалення шерсті

Існують певні інструменти, спеціально призначені для збирання шерсті та волосся. Липкі валики або щітки для меблів дозволяють легко та швидко видалити волосся.

Ці інструменти можна використовувати безпосередньо перед приходом гостей, і для цього не потрібно діставати пилосос. Вони також хороші, якщо є невелика ділянка, яку потрібно швидко прибрати.

Домашнє начиння

Іноді вам не потрібно йти і купувати нові інструменти — ви можете просто використовувати ті, які вже є. Гумові рукавички – гарний спосіб видалити волосся. Просто надягніть чисту пару і проведіть нею по дивані.

Волосся прилипне до гумової текстури. Волога губка дає той самий ефект.

Оцет

Цей кухонний інгредієнт можна використовувати для відокремлення вовни від тканинної поверхні дивана. Змішайте 60 мл оцту, 177 мл теплої води та 1 столову ложку засобу для миття посуду. Налийте все в розпилювач і розпороште на диван. Протріть тканиною, щоб зібрати шерсть.

Догляд за вашим вихованцем

Запобігання скупченню хутра може бути найкращим рішенням для підтримки чистоти в будинку. Можливо, варто інвестувати в інструменти для догляду за вихованцем, такі як щітки.

Частота догляду за вихованцем залежить від його хутра. Ви можете використовувати щітку або рукавички для догляду, якими розчісуєте тварину, поки ви її гладите.

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