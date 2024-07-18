Як видалити з одягу жовті плями під пахвами

Білі футболки та інший світлий одяг і носити ризиковано, але навіть якщо ви не проллєте на неї борщ чи не вимажетеся в соусі спагеті болоньєзе, ви однаково ризикуєте отримати жовті плями під пахвами. І влітку ймовірність псування одягу набагато вища.

Жовті плями під пахвами негарні, але це необов'язково означає, що у вас проблеми з гігієною. Це може статися, коли ваш піт поєднується з антиперспірантом, але, на щастя, є простий спосіб позбутися неприємних плям, яким ділиться Еxpress.co.uk.

Ключами до позбавлення від жовтих плям на білій футболці є використання лимона та сонячного світла.

Експерт із прибирання розповів виданню, що єдиний предмет, який вам знадобиться для видалення навіть найстійкіших плям — це лимон, який може допомогти вирішити низку проблем із пранням, від тьмяної білої до плям, що в'їлися. І найприємніше те, що ви не ризикуєте зіпсувати делікатні тканини, оскільки кислий сік лимона не такий агресивний, як хімічні засоби для виведення плям.

Натріть чистим лимонним соком усі плями та залиште на деякий час. Щойно сік висохне, виперіть одяг у пральній машині.

Багато фахівців з прибирання також рекомендують залишати одяг на сонці, оскільки ультрафіолетове світло допоможе позбутися плям. Сила сонця у виддаленні плям походить від ультрафіолетових променів — вони руйнують молекулярну структуру, внаслідок чого плями зникають, а біле стає яскравішим. Будь-яка дія ультрафіолету допоможе освітлити плями. Оскільки хмарний покрив не затримує ультрафіолетові промені, ви виявите, що плями зникають навіть у похмурі дні.

Повісьте одяг на кілька годин під прямим сонячним промінням. Переконайтеся, що речі не перекривають одна одну. Насолоджуйтесь білизною улюблених футболок.

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