Як видалити жовті плями з подушки: простий лайфгак

Біла постільна білизна дає відчуття розкоші, але, водночас, вона потребує більше догляду та більше уваги.

Кожен із нас стикався з тим, що, згодом, на подушках з'являються жовті плями, які іноді можуть навіть просвічувати прозорі білі наволочки геть-чисто знищуючи відчуття чистоти та розкоші вашого постільного комплекту.

Видання Еxpress.co.uk публікує поради фанатів чистоти, які діляться ними на сторінці експерта з прибирання місіс Гінч.

Чому на подушках з'являються жовті плями

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Є кілька причин, через які подушки жовтіють, найбільш поширеною з них є піт. Люди пітніють уві сні. Чим більше ви пітнієте, тим більше вологи просочується через наволочку на подушку, викликаючи появу плям.

Крім поту, винуватцем може бути волосся, особливо якщо воно жирне, або ви звикли лягати спати з мокрим або вологим волоссям.

Деякі види макіяжу та засобів догляду за шкірою також можуть бути причиною появи жовтих плям.

Подушки необхідно регулярно чистити, щоб уникнути накопичення цих плям.

Як часто потрібно прати подушки

Перше, що потрібно знати, це те, що чим довше залишаються жовті плями, тим складніше їх позбутися. Це означає, що боротьбу зі плямами потрібно починати як тільки ви їх виявите.

Технічно прати подушки потрібно щонайменше двічі на рік, незалежно від наявності плям. Тоді ваші подушки будуть гарантовано чистими.

Як видалити плями з подушки

Проте можливість прати подушки двічі на рік є не завжди. І тоді ми стикаємося з проблемою застарілих жовтих плям, які не так просто вивести.

На цей випадок у фанатів чистоти є цікавий і простий рецепт – використовуйте таблетку для посудомийної машини у пральній машині. У цьому випадку усунути всі плями, навіть досить старі, за один цикл прання цілком реально.

Ще одна порада – використання при пранні кристалів соди.

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