Як відбілити пожовклі подушки за допомогою одного інгредієнту

З часом подушки можуть забруднюватися та жовтіти, проте їх можна легко відбілити без використання агресивних хімічних засобів.

Наприкінці літа ви можете помітити, що подушки могли змінити свій колір або на них зʼявилися жовті плями через збільшене потовиділення в теплі місяці. Видання Еxpress розповіло про один інгредієнт, який треба додати під час прання подушок, щоб вони стали такими ж білими, як коли ви їх купували.

Подушки — це розплідники бактерій та пилу, які збираються там за шість-вісім годин вашого сну. Відбувається це кожної ночі. Тепер помножте це на кількість ночей, які ви спали на своїй подушці. За весь цей період вона зібрала безліч шкірного жиру, пилу з волосся, лупи, поту, слини, пилових кліщів, відлущеної шкіри тощо. Розуміючи це, складно назвати її чистою.

Звичайно її можна випрати в домашніх умовах, але не завжди виходить позбутися неприємних "жирних жовтих вікових плям". Але виявляється, їх досить легко прибрати, якщо додати під час прання звичайний білий оцет.

Це може здатися дивним, але оцет — потужний натуральний очищувач завдяки своїй кислотності. Він ефективно розщеплює органічні плями від поту, олії та знищує інші залишки, які можуть накопичуватися на подушках. Оцет не лише ефективно видаляє плями, але й має антибактеріальні та дезодораційні властивості. Він усуває бактерії та неприємні запахи з тканини, даруючи їй свіжість і чистоту.

Як випрати подушки

Для початку перевірте етикетку подушки, щоб переконатися, що її можна прати у машинці.

Помістивши подушку у пральну машину додайте 250 мл білого оцту у відділення для пом’якшувача, потім додайте пральний засіб.

Використовуйте найтеплішу температуру води, запропоновану на етикетці подушки, та поставте її прати на делікатному режимі.

Опісля можете використати режим віджиму, щоб позбутися зайвої вологи.

Подушки мають стати чистими та білими, без жодних плям. Але якщо залишилися стійкі плями, спробуйте випрати їх вдруге.

Як висушити подушки

Можна використати сушарку чи повісити їх на балконі. Найкраще, щоб на них максимально потрапляло сонячне світло.

Переконайтеся, що подушки повністю висохли, перш ніж використовувати їх знову, щоб запобігти появі цвілі та неприємного запаху.

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