Як відчистити каструлі та сковорідки до стану нових без пошкоджень: 5 важливих правил

Чищення каструль і сковорідок може здатися простим, але один неправильний рух — і вони можуть бути зіпсовані.

Каструлі та сковорідки можуть мати зношений вигляд, якщо їх неправильно доглядати.

Щоб допомогти повернути сковороди в новий стан, скористайтесь порадами експерта Еxpress.co.uk, який розповів, як це зробити, і застеріг від помилки.

Ніколи не обполіскуйте холодною водою

Проста заміна холодного ополіскування на тепле може мати велике значення. Щойно ви зняли каструлю з вогню і подали їжу, швидко промийте її. Уникайте використання для цього холодної води, особливо якщо каструля гаряча.

Промивання гарячої сталевої каструлі або сковороди холодною водою може пошкодити сталь і залишити плями на поверхні. Натомість швидко промийте каструлю гарячою водою, перш ніж залишити її замочуватися.

Завжди замочуйте перед чищенням

Хоч як легко залишати каструлі та сковорідки осторонь після приготування, експерт рекомендує дати їм постояти у воді як мінімум 30–40 хвилин, перш ніж терти їх. Це допоможе легко розщепити залишки їжі, не надаючи сильного тиску на поверхню каструлі.

Спробуйте приготувати домашній засіб

Якщо ваш набір каструль та сковорідок втратив товарний вигляд після частого використання, чудовим варіантом можуть стати засоби для чищення, зроблені своїми руками. Але завжди звіряйтесь з інструкціями виробника і, якщо є сумніви, заздалегідь протестуйте на невеликій ділянці.

Білий оцет – популярний вибір, оскільки його природна кислотність допомагає впоратися з плямами та знебарвленням кухонного посуду. Приготуйте розчин у співвідношенні приблизно 1:6 та акуратно протирайте плями. Щойно все буде готове та плями зникнуть, негайно промийте водою.

Сушіть одразу після чищення

За словами експерта, ніколи не можна залишати каструлі та сковорідки сохнути самими собою, оскільки це впливатиме на їхній блиск. Якщо ви хочете відновити початковий блиск після очищення, слід негайно сушити сковороди і каструлі, а не залишати їх сохнути.

Якщо процес сушіння затримується, на посуді можуть з'явитися неприємні плями від води, внаслідок чого каструлі стануть тьмяними. Висушіть їх кухонним рушником, а потім швидко відполіруйте сухою тканиною з мікрофібри, щоб досягти ідеального блиску.

Акуратно складайте каструлі

Як зберігати каструлі, зрештою, буде залежати від кількості місця на вашій кухні. Але рекомендується за можливості не ставити занадто багато сковорідок і каструль одні на одих.

Якщо у вас багато каструль, складених у невеликому просторі, подумайте про те, щоб покласти між ними рушники, щоб зберегти антипригарні поверхні неушкодженими.

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