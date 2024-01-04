Як відіпрати старі жирні плями: простий метод, який точно допоможе

Деякі жирні плями бувають дуже стійкими та не піддаються звичайним засобам для прання.

Жирні плями важко відчистити. Іноді ми перемо та перемо річ, але плями не йдуть.

Для таких випадків Шантель Міла, експерт зі стилю, організації та прибирання, у своєму TikTok пропонує чотири простих кроки, які допоможуть впоратися з надокучливими жирними плямами.

Вам знадобиться тільки засіб для миття посуду та харчова сода.

Нанесіть на плями засіб для миття посуду. Посипте їх харчовою содою поверх засобу для миття посуду. Залишіть все на 10 хвилин. Періть одяг як завжди.

Варто відзначити, що ефективність засобу для миття посуду в боротьбі з жирними плямами загальновідома, а сода, яку слід використовувати разом з милом для посуду, допоможе йому краще вбратися.

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