Як відлякати сусідських котів від вашого саду: 7 невинних порад від експертів

Дотримуватися садових тенденцій – це одночасно і захопливо, і клопітно, тому коли приходить кіт, викопує ваші саджанці та ходить у туалет на щойно посаджених клумбах — це може не на жарт роздратувати.

Незалежно від того, любите ви кішок чи ні, може бути трохи неприємно виявити їхні фекалії та залишки копання у вашому саду. Всі, у кого є сусіди по саду з домашніми тваринами, знають, що рано чи пізно перед вами постає питання – як відвадити кішку від ваших клумб і грядок.

Не менш важливо зробити це етично та не спровокувати сусідську війну. Експерти із захисту тварин діляться з Woman&home невинними порадами, як відлякати тварин від вашого саду.

Не пропонуйте їм їжу

Їжа – це головна причина, через яку тварини відвідують ваш дім, тож її відсутність – найкращий перший крок до їхнього відлякування. Те саме стосується і того, як відлякати щурів від вашого саду.

Хоча спочатку може виникнути спокуса запропонувати кішці ласощі, але, можливо, це лише гарантує другий візит, третій тощо.

Це може здатися очевидним, але обов'язково тримайте сміттєві баки закритими та уникайте компостування харчових відходів у своєму саду. Навіть залишки барбекю можуть бути привабливими. Тож краще переконатися, що ніде нема слідів викинутої їжі.

7 гуманних способів відлякати сусідських котів / Фото: Credits

Посадіть запашні квіти

Чудовий спосіб відлякати кішок природним шляхом – використовувати проти них їхні надчутливі носи. Деякі з найкращих ароматних садових рослин, якщо мають особливо сильний запах, можуть бути відлякувачами для кішок, .

Такі трави по периметру вашого саду, як лаванда або розмарин, допоможуть відлякати кішок. Навіть розкидана навколо шкірка цитрусових може допомогти. Існують також спреї з ароматом, що імітує сечу хижака, якого кішки, природно, уникають. Але вам, найімовірніше, цей запах також не сподобається.

Додайте мульчу

Ще один етичний спосіб відлякати кішок від вашого відкритого простору – це покрити ґрунт різними типами мульчі.

Спробуйте використовувати мульчу, як-от тріска, дрібна галька або гілки, щоб покрити землю, якою вони люблять ходити. Однак будьте обережні з використанням тріски кори.

7 гуманних способів відлякати сусідських котів / Фото: Credits

Посадіть чагарники

Кішок особливо приваблюють великі порожні простори, тому закриття будь-яких прогалин рослинами – чудовий спосіб звести до мінімуму їхній інтерес. Ви можете зробити це в різний спосіб, але чому б не вибрати привабливі рослини, які оживлять ваш сад.

Найкраще садити чагарники близько один до одного, а також засаджувати землю ґрунтопокривними рослинами, оскільки кішкам буде складніше копати землю. Як йшлося вище, будь-які порожні проміжки, що залишилися, можна закрити корою — і це також відлякає кішок.

Знищте всі альтернативні лотки

Вам потрібно спробувати думати як кішка та шукати місця у вашому саду, які стануть ідеальною альтернативою туалетному лотку. І потім їх знищити. Видалення привабливого затишного місця, де вони можуть займатися своїми справами, є надзвичайно ефективним способом зробити сад непривабливим для них.

Переконайтеся, що всі дитячі пісочниці накриті, оскільки для кішок вони можуть мати вигляд великого лотка. Це також стосується порожніх клумб, доріжок з гравію та будь-яких інших ділянок вашого саду.

Якщо ви не можете накрити їх з функціональних чи естетичних причин, скористайтеся попередньою порадою про цитрусові запахи і, зокрема, нанесіть на ці ділянки лимонний спрей.

7 гуманних способів відлякати сусідських котів / Фото: Credits

Використовуйте давачі руху

Якщо ви шукаєте радикальніший засіб, подумайте про купівлю розбризкувачів з давачами руху. Вони розпилятимуть легкий струмінь води в разі виявлення руху і відлякуватимуть кішок. Води має бути достатньо, щоб відлякати кішку, не завдаючи їй шкоди.

Обмежте доступ до саду

Швидке вирішення проблеми, яке ви можете негайно зробити у своєму саду, – це знайти будь-які можливі точки входу, які можуть використовувати кішки.

Кішки можуть стрибати на висоту до 2,5 метра, тому рекомендується переконатися, що ваш паркан достатньо високий. Якщо висота недостатня, але конструкція паркану дозволяє поставити на нього горщики з квітами – зробіть це.

Що приваблює кішок до саду

Кішок зазвичай приваблюють відкриті контейнери для компосту з переповненими харчовими відходами, а також годівниці для птахів, тому рекомендується тримати їх якомога вище.

Деякі рослини у вашому саду можуть привабити кішок, найбільш очевидною з яких є котяча м'ята, оскільки дослідження показали, що трава впливає на рецептори щастя в котячому мозку. Фактично запах м'яти дуже нагадує котячу м'яту, тому якщо у вашому саду є якісь рослини сімейства м'ятних, кішки, найімовірніше, приймуть їх за котячу м'яту і часто заходитимуть.

Якої шкоди кішки можуть завдати вашому саду

На щастя, кішки не надто багато можуть зіпсувати в саду. Зазвичай вони лише виривають рослини та залишають свої екскременти.

Кішки також можуть пошкодити дерева, подряпавши їх біля основи та знявши кору. Крім того, вони ще люблять помічати свою територію — мочаться на рослини та листя або навіть катаються по них, лежачи на сонці.

Тому, хоча вам може не сподобатися їхнє відвідування, немає ризику непоправної шкоди і все, що вони зіпсують, можна вилікувати або виправити.

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