Як відмити розводи від жорсткої води на унітазі

Навіть якщо ви регулярно чистите унітаз, його зовнішній вигляд може бути зіпсований плямами від жорсткої води. Ці стійкі смуги з'являються через вміст мінералів у воді, таких як магній, кальцій та залізо.

Якщо рівень мінералів високий, вони осідають на поверхнях, утворюють білий чи іржавий наліт, який складно видалити звичайними засобами. Проте, видання Real Simple розповіло, що дотримуючись декількох простих порад, ви можете ефективно очистити унітаз і запобігти утворенню плям у майбутньому.

Чому виникають плями від жорсткої води

Жорстка вода – це вода, яка містить підвищену кількість мінералів. Під час випаровування вони залишаються на поверхні та утворюють наліт. З часом ці плями стають стійкими та їх важче видалити звичайним чищенням.

Перед тим як взятися за очищення

Перевірте вентиляцію: у ванній кімнаті повинно бути достатньо свіжого повітря, особливо якщо ви використовуєте хімічні засоби.

Підготуйте необхідні матеріали: усі мийні засоби мають бути у межах досяжності, щоб робота проходила швидше.

Захистіть руки: завжди використовуйте гумові рукавички, щоб уникнути контакту зі шкідливими речовинами.

Як часто потрібно чистити унітаз

Регулярне прибирання – запорука чистоти та свіжості. Очищайте унітаз хоча б раз на тиждень. Це не лише забезпечить гігієну, а й допоможе уникнути накопичення плям від жорсткої води. Якщо ж плями вже з’явилися, їх варто видалити якомога швидше, щоб уникнути утворення стійкого нальоту.

Що знадобиться:

Туалетна щітка

Мірна чашка

Гумові рукавички

Невелика миска

Дистильований білий оцет

Харчова сода

Засіб для чищення

Методи очищення плям

Метод 1: Харчова сода та оцет

Цей метод є екологічним і підходить для регулярного чищення.

Змийте унітаз, щоб видалити бруд і залишки води.

Додайте дві чашки дистильованого білого оцту в чашу. За допомогою туалетної щітки рівномірно розподіліть оцет по всій поверхні, включно з ділянками під обідком. Залиште на 5 хвилин.

Додайте одну склянку харчової соди та ще дві чашки оцту. Суміш почне пінитися – це нормальна реакція.

Зачекайте 10 хвилин, щоб суміш подіяла, а потім почистіть поверхню туалетною щіткою. Залиште ще на 30 хвилин для кращого результату.

Протріть чашу та промийте водою.

Метод 2: Використання мийного засобу

Такі засоби містять м’які абразиви, які чудово справляються зі складними плямами.

Якщо плями дуже помітні, закрийте водяний клапан і змийте, щоб зменшити рівень води.

Рясно посипте засіб на проблемні ділянки чи зробіть пасту, змішавши трохи води із засобом.

Після 5 хвилин дії використовуйте туалетну щітку для видалення плям. Промийте водою.

Як запобігти появі плям у майбутньому

Щотижня очищайте унітаз мийним засобом на кислотній основі.

Використовуйте метод харчової соди та оцту двічі на місяць.

Розгляньте можливість встановлення системи пом'якшення води.

Оновіть старі іржаві труби, якщо це необхідно.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете легко підтримувати унітаз у бездоганному стані та запобігати появі плям.

Ми також писали про те, як очистити дзеркала, без смуг і залишків ворсинок.

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