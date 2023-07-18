Як використовувати протермінований дезінфектор для рук: 4 ідеї

Одним із наслідків Covid-19, якого досить важко позбутися, є величезна кількість санітайзерів із закінченим терміном придатності, які ми продовжуємо знаходити у своїх шафах, старих сумках, кермах машин та інших часом досить несподіваних місцях.

Епідемія Covid-19 залишилася в минулому, чого не можна сказати про супутні їй аксесуари — маски, рукавички і санітайзери. І якщо маски багато місця не займають, а рукавички завжди можна використовувати для роботи на кухні, в саду або під час прибирання, то що робити з санітайзерами не цілком зрозуміло. Ситуація ускладнюється тим, що у багатьох із них давно минув термін зберігання.

Чи безпечні санітайзери з терміном придатності, що минув, і як їх можна використовувати, розповідає Womans World.

Чому дезінфікувальні засоби для рук мають термін придатності

Термін придатності санітайзера визначається виробниками з оцінки того, скільки часу потрібно, щоб рівень стерилізаційних інгредієнтів, таких як етиловий та ізопропіловий спирт, у їхньому продукті опустився нижче за ефективний рівень. Термін придатності дезінфікувального засобу для рук дозволяє дізнатися, чи він може ефективно вбивати хвороботворні бактерії.

Багато виробників санітайзерів дотримуються рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, згідно з якими два роки від дати виробництва є розумним терміном придатності дезінфікувальних засобів для рук.

Насправді на термін придатності продукту впливає багато чинників. Спирт у дезінфікувальному засобі для рук з часом випаровується під час дії повітря щоразу, коли ви відкриваєте пляшку. Це знижує ефективність невикористаного засобу у пляшці. Якщо ви залишите його у теплому сонячному місці, це також може прискорити випаровування спирту, що знищує мікроби.

Чи можна використовувати дезінфікувальний засіб для рук з терміном придатності, що минув

Хоча використання дезінфікувального засобу для рук з терміном придатності, що минув, не є небезпечним, він може викликати у вас помилкове почуття безпеки, тому що санітайзер із закінченим терміном придатності не забезпечує такий самий рівень захисту від мікробів, як свіжий.

Тест на запах — це один із швидких способів визначити, чи ефективний ваш дезінфікувальний засіб для рук з терміном придатності, що минув. Можна продовжувати використовувати його, якщо ви все ще відчуваєте сильний запах алкоголю або якщо він все ще швидко випаровується з рук після використання.

Дезінфікувальний засіб для рук, який ніколи не відкривали, найімовірніше, зберігатиме свої властивості набагато довше заявленого терміну зберігання. Тому його сміливо можна використати.

А ось спроба відновити старий чи простермінований засіб для рук шляхом додавання до нього медичного спирту – не найкраща ідея. Згідно з дослідженням, опублікованим в Contact Dermatitis, один із можливих побічних ефектів цього — контактний дерматит. Подразнення шкіри, сухість або опіки також можуть виникнути, якщо ви випадково наллєте занадто багато спирту в пляшку з дезінфікувальним засобом для рук.

Також не найкраща ідея об'єднувати наполовину використані пляшки з дезінфікувальним засобом для рук або намагатися подовжити термін служби одного з них, додаючи краплю нового продукту в той, термін придатності якого минув. Це також підвищує ризик розвитку подразнення шкіри.

Але, незважаючи на те, що термін дії вашого улюбленого дезінфікувального засобу для рук минув, він все ще зручний для вирішення різних домашніх завдань.

Точкове чищення килима

Спирт у дезінфікувальному засобі для рук з терміном придатності, що минув, робить його чудовим засобом для плям на килимах, деяких тканинах або поверхнях. Просто не забудьте спочатку провести невеликий тест, перш ніж розпорошувати його на велику пляму.

Використовуйте як сухий шампунь

Немає часу мити і сушити волосся — розпорошіть трохи дезінфікувального засобу для рук на волосся і шкіру голови і утріть його в коріння та волосся як швидкий і легкий сухий шампунь.

Протріть окуляри

Використовуйте дезінфікувальний засіб для рук із вмістом ізопропілового спирту не більше 70%, щоб видалити відбитки пальців, плями і навіть лак для волосся з окулярів.

Відполіруйте своє срібло

Нанісши кілька крапель дезінфікувального засобу на невелику чисту тканину, можна швидко та ефективно відполірувати срібло. Після блиску просто промийте водою та висушіть.

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