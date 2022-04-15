Як вимити холодильник і позбутися неприємного запаху

Продукти, які не можна зберігати в холодильнику / Pexels

Якщо ви вирішили повернутися додому і виявили неприємний запах у холодильнику – ми підкажемо, як його позбутися.

Багато українців змушені були залишити свої будинки поспіхом, тому на кухнях у нас залишилися холодильники, повні їжі. За час війни їжа, звичайно ж, зіпсувалася, а в холодильнику з'явилися неприємний запах та пліснява. Якщо в будинку були перебої зі світлом або ви, від'їжджаючи, зовсім його відключили, то, найімовірніше, запах на вашій кухні такий, що й не передати. У цій ситуації може здатися, що найкращий спосіб – придбати новий холодильник, та не опускайте руки, адже врятувати можна і цей.

Підготовка холодильника:

1. Якщо ваш холодильник був увімкнений у розетку – потрібно його вимкнути та розморозити.

2. Поки холодильник розморожується – витягніть всю їжу.

3. Витягніть всі полиці.

4. Розморожування морозильної камери можна прискорити, якщо покласти до неї кухонну дошку, а на неї – миску або каструлю з гарячою водою. Без підставки гарячу миску не кладіть, оскільки можете пошкодити/деформувати морозильну камеру, яка практично у всіх моделях холодильників із пластику. Також не рекомендуємо збивати лід, який утворився, лопаткою – краще зачекати, поки він трохи розтане.

5. Коли холодильник розморозиться, можна розпочинати його миття.

Чим мити холодильник, щоб усунути бруд та неприємний запах:

1. Лимонна кислота. Розчиніть дві чайні ложки лимонної кислоти у теплій воді та добре вимийте розчином весь холодильник за допомогою губки.

2. Миючий засіб для посуду. Вимийте холодильник вашим засобом для посуду. Але якщо запах був дуже сильний, цей спосіб може його не усунути.

3. Оцет. Це один з найкращих способів – розведіть невелику кількість звичайного столового оцту у воді кімнатної температури та добре протріть розчином весь холодильник. Оцет усуне запах і дезінфікує.

4. Харчова сода + оцет. Якщо в холодильнику цвіль, а миючі засоби використовувати ви не хочете, зробіть розчин з 1 столової ложки соди в літрі гарячої води. Вимийте цим розчином весь холодильник, потім промийте чистою водою. Після цього зробіть розчин з оцтом та протріть холодильник, а потім знову промийте чистою теплою водою.

5. Господарське мило + миючий засіб для посуду + сода + гаряча вода. Це важка артилерія, яка точно допоможе зробити холодильник чистим. Змішайте все зазначене та добре вимийте холодильник. Потім промийте його чистою теплою водою. Якщо залишився неприємний запах, можна промити його ще раз розчином з оцту.

6. Нашатирний спирт. Змішайте 30 мл нашатирю з 300 мл води та протріть холодильник.

7. Спеціальні засоби для миття холодильника. Крім підручних засобів, можна, звичайно ж, сходити до магазина і купити хімічні засоби для миття холодильника.

Також важливо:

Після всіх зазначених вище способів потрібно насамкінець промивати холодильник чистою водою.

Помийте всі полиці і контейнери холодильника і дайте їм висохнути.

Не забувайте про гумки на дверях, адже часто в них накопичується багато бруду, який дає неприємний запах. Вимити їх допоможе зубна щітка.

Холодильник увімкніть після того, як він повністю висохне.

Якщо залишився запах, можна спробувати усунути його за допомогою магазинних поглиначів запахів, але також і більш простими методами, наприклад, активованим вугіллям: просто покладіть до холодильника 5 таблеток на невеликому блюдці. Також прибрати запах може допомогти харчова сода – насипте кілька ложок на блюдце і покладіть на полицю холодильника на ніч.

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