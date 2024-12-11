Як випрати спальний мішок: корисні поради

Спальний мішок — це незамінний атрибут для походів, кемпінгу чи дитячих ночівель. Чистий і доглянутий спальник забезпечує комфортний відпочинок, і це подовжує термін його служби.

Видання Real Simple розповіло, що більшість спальних мішків можна прати в домашніх умовах, однак перш ніж почати, важливо ознайомитися з правилами догляду.

Що потрібно знати перед пранням

Перш ніж кинути спальний мішок до пральної машини чи взятися за ручне прання, врахуйте кілька важливих моментів:

Використання розчинників може пошкодити наповнювач. Завжди читайте етикетку з догляду.

Якщо у вас немає пральної машини великого об’єму або фронтального завантаження, краще випрати спальник вручну.

Хлорний відбілювач, жорсткі мийні засоби або кондиціонери для білизни можуть пошкодити ізоляційний матеріал і водовідштовхувальне покриття.

Якщо ви виявили розірвані шви чи дірки, зашийте їх перед пранням, щоб уникнути втрати наповнювача.

Висихання спального мішка може зайняти до шести годин, тому плануйте процес заздалегідь.

Що вам знадобиться

пральна машина чи ванна

нейлонова щітка з м’якою щетиною

автоматична сушарка, білизняна мотузка чи стійка для сушіння

кульки для сушіння вовни

рідкий пральний порошок або засіб для прання пуху

Що робити

Підготовка спального мішка

Зніміть усі знімні підкладки та виперіть їх окремо.

Повністю розстебніть блискавки мішка.

Знайдіть забруднені місця та попередньо обробіть їх рідким пральним засобом. Для цього використовуйте щітку з м’якою щетиною. Залиште засіб на 15 хвилин перед пранням.

Для видалення плісняви обробіть уражені ділянки білим оцтом, залиште на 15 хвилин, а потім переходьте до прання.

Вибір способу прання

Синтетичні спальні мішки можна прати звичайним рідким пральним порошком.

Пухові спальні мішки вимагають спеціального засобу для прання пуху, який збереже його структуру та ізоляційні властивості.

Прання можна виконати в машинці або вручну.

Машинне прання

Використовуйте пральну машину з фронтальним завантаженням або без центральної мішалки.

Виберіть делікатний цикл із холодною чи теплою водою.

Додайте 1–2 чайні ложки мийного засобу.

Періть один спальник за раз, додавши кілька рушників для балансу.

Запустіть додаткове полоскання, щоб видалити залишки мийного засобу.

Ручне прання

Наповніть чисту ванну теплою водою, додайте 1–2 чайні ложки засобу для прання.

Занурте спальний мішок у воду та залиште на 15 хвилин. Акуратно розминайте тканину, щоб видалити забруднення.

Злийте воду та прополощіть спальник у чистій воді, поки піна не зникне.

Обережно видавіть воду, не перекручуючи тканину.

Сушіння спального мішка

Сушіння на повітрі. Повісьте спальний мішок на міцну мотузку чи стійку. Регулярно збивайте наповнювач, щоб уникнути утворення грудок.

Повісьте спальний мішок на міцну мотузку чи стійку. Регулярно збивайте наповнювач, щоб уникнути утворення грудок. Сушіння в машинці. Використовуйте низький рівень нагріву. Додайте кульки для сушіння вовни, щоб наповнювач не злипався.

Як часто прати спальний мішок

Частота прання залежить від використання. Якщо ви користуєтеся спальником щодня, варто прати його раз на рік. Дитячі спальні мішки чи спальники зі змінними підкладками можна прати частіше.

Поради:

Розкривайте спальник після кожного використання для провітрювання.

Використовуйте легкі підкладки, які можна часто прати.

В польових умовах завжди підстеляйте брезент, щоб уникнути зайвих забруднень.

Перед зберіганням переконайтеся, що мішок повністю сухий.

Прання спального мішка — процес, який вимагає часу й уваги, але це ключ до його довговічності та вашого комфорту.

Ми також писали, як часто необхідно чистити матрац, на якому ви спите.

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