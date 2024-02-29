Як вирощувати цибулинні у горщиках: 10 простих правил

Милуватися красивим цвітінням цибулинних у горщиках можна протягом року на своєму балконі або підвіконні. Але для цього потрібно дотримуватися всіх правил саджання та догляду.
Багато рослин чудово почуваються в горщиках. Це твердження повною мірою ставиться до цибулинних. Більш того, посадка цибулинних у горщики забезпечує мобільність вашим квітучим клумбам і уможливлює створення саду в будь-яких умовах, наприклад на балконі.
Безумовно, здійснювати саджання потрібно восени, але вже зараз, коли є можливість поспостерігати за квітковими цибулинними рослинами, варто приділити час плануванню майбутніх клумб, подумати, що ви хочете вирощувати і де.
Як садити цибулиннні в горщики, розповідає Gardens illustrated. Дотримуйтесь цих десяти головних порад, щоб отримати максимально гарне цвітіння.
- Заповніть 5 см горщика дренажними наповнювачами: керамзитом, черепками глиняних горщиків або іншими рекомендованими для цієї мети матеріалами.
- Використовуйте добрий компост. Компости на основі суглинку, змішані з піском або подрібненою корою, призначені для вирощування в контейнерах, будуть хорошим вибором.
- Підживлюйте рослини регулярно у літні місяці. Рослини в період цвітіння слід годувати раз на тиждень рідким добривом.
- Не забувайте, що рослини в горщиках і контейнерах потребують значно більшого поливання, ніж рослини в саду. У дуже спекотні дні поливайте щонайменше один раз на день.
- Додайте в компост водоутримувальні кристали. Контейнери висихають набагато швидше ніж бордюри, а кристали допомагають зберігати воду. Використання мульчі допоможе зберегти вологу.
- Купуйте найкращі глиняні горщики та контейнери, які ви можете собі дозволити. Дешеві горщики відшаровуються або тріскаються під час сильних морозів.
- Пам'ятайте про шкідників та хвороби. Рослини, вирощені в контейнерах, зазнають більшого стресу, ніж рослини в саду, тому більш сприйнятливі до шкідників. Регулярно обробляйте рослини від попелиці, слимаків та плісняви.
- Не заощаджуйте на розмірі горщика або контейнера. Більшість рослин мають набагато кращий вигляд у великих групах у великих горщиках.
- Не забувайте, що ваші горщики та контейнери будуть важкими, тому садіть їх там, де ви хочете, щоб вони залишилися, або як альтернативу використовуйте спеціально розроблені ковзанки для горщиків або візок.
- Не перестарайтеся з кількістю рослин, які ви використовуєте. Хоча коли ви вперше посадите контейнер, він може здатися мізерним, але незабаром рослини виростуть і розростуться, заповнивши весь горщик.
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