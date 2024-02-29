Як вирощувати цибулинні у горщиках: 10 простих правил

Милуватися красивим цвітінням цибулинних у горщиках можна протягом року на своєму балконі або підвіконні. Але для цього потрібно дотримуватися всіх правил саджання та догляду.

Багато рослин чудово почуваються в горщиках. Це твердження повною мірою ставиться до цибулинних. Більш того, посадка цибулинних у горщики забезпечує мобільність вашим квітучим клумбам і уможливлює створення саду в будь-яких умовах, наприклад на балконі.

Безумовно, здійснювати саджання потрібно восени, але вже зараз, коли є можливість поспостерігати за квітковими цибулинними рослинами, варто приділити час плануванню майбутніх клумб, подумати, що ви хочете вирощувати і де.

Як садити цибулиннні в горщики, розповідає Gardens illustrated. Дотримуйтесь цих десяти головних порад, щоб отримати максимально гарне цвітіння.

Як вирощувати цибулинні в горщиках / Фото: Credits

Заповніть 5 см горщика дренажними наповнювачами: керамзитом, черепками глиняних горщиків або іншими рекомендованими для цієї мети матеріалами. Використовуйте добрий компост. Компости на основі суглинку, змішані з піском або подрібненою корою, призначені для вирощування в контейнерах, будуть хорошим вибором. Підживлюйте рослини регулярно у літні місяці. Рослини в період цвітіння слід годувати раз на тиждень рідким добривом. Не забувайте, що рослини в горщиках і контейнерах потребують значно більшого поливання, ніж рослини в саду. У дуже спекотні дні поливайте щонайменше один раз на день. Додайте в компост водоутримувальні кристали. Контейнери висихають набагато швидше ніж бордюри, а кристали допомагають зберігати воду. Використання мульчі допоможе зберегти вологу. Купуйте найкращі глиняні горщики та контейнери, які ви можете собі дозволити. Дешеві горщики відшаровуються або тріскаються під час сильних морозів. Пам'ятайте про шкідників та хвороби. Рослини, вирощені в контейнерах, зазнають більшого стресу, ніж рослини в саду, тому більш сприйнятливі до шкідників. Регулярно обробляйте рослини від попелиці, слимаків та плісняви. Не заощаджуйте на розмірі горщика або контейнера. Більшість рослин мають набагато кращий вигляд у великих групах у великих горщиках. Не забувайте, що ваші горщики та контейнери будуть важкими, тому садіть їх там, де ви хочете, щоб вони залишилися, або як альтернативу використовуйте спеціально розроблені ковзанки для горщиків або візок. Не перестарайтеся з кількістю рослин, які ви використовуєте. Хоча коли ви вперше посадите контейнер, він може здатися мізерним, але незабаром рослини виростуть і розростуться, заповнивши весь горщик.

Як вирощувати цибулинні в горщиках / Фото: Credits

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