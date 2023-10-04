Садова мода мінлива. Якщо десять-п'ятнадцять років тому ми не уявляли собі садової ділянки без вічнозелених туй та ялівців, деревоподібних півоній і штамбових троянд, то зараз усі ландшафтні дизайнери обов'язково додають до композицій садів декоративні злаки.

Декоративний злак міскантус чудовий на вигляд, незалежно від того, чи використовується він у бордюрах, у схемах садіння у стилі прерій, чи просто утворює острів посеред газону.

Як і багато інших трав теплого сезону, міскантус поєднує швидке зростання, безліч квітів і численні осінні зміни як листя, так і квітів. Це дозволяє йому бути окрасою саду більшу частину року. Навіть узимку, коли на квіти й листя лягає лапатий сніг, міскантус, здається не втрачає своєї краси.

Про те, як доглядати за міскантусом, розповідають фахівці Gardens Illustrated.

Що таке міскантус

Міскантус, широковідомий як срібна трава, є високою, листопадною, зазвичай прямою травою. Він прокидається навесні порівняно пізно, але потім має здатність, якщо дозволяє температура, зростати швидкими темпами. Більшість квітів спочатку цвітуть приблизно від червня до липня або навіть до серпня.

Як вирощувати декоративний злак міскантус / Фото: Credits

Як виростити міскантус

Всі міскантуси є листопадними, у більшості з них висушені стебла і квіти залишаються порівняно неушкодженими протягом зими. Коли вона добігає кінця, стебла рослини треба повністю зрізати і або прибрати й компостувати, або залишити на місці, щоб використовувати їх як мульчу.

Якщо ваш міскантус здається занадто високим, ви можете зменшити його висоту, зрізавши у травні нове листя дощенту. Це скоротить для міскантуса час, що залишився для зростання і цвітіння, і, таким чином, знизить його висоту.

Де посадити міскантус

Як і всі високі квітучі трави, міскантус сильно розростається навесні, і для підживлення цього процесу йому потрібна енергія сонячних променів. Тобто він потребує відкритого, сонячного місця, щоб успішно рости і цвісти.

Міскантус упорається з різними ґрунтами: від піску до доволі важких глин. Вологий зимовий ґрунт може стати проблемою для щойно посадженого міскантуса, оскільки молоді трави можуть просто згнити, перш ніж у них з'явиться можливість створити адекватну кореневу систему.

Як вирощувати декоративний злак міскантус / Фото: Credits

Коли садити міскантус

Садіння можна проводити будь-якої пори року, коли ґрунт готовий до приймання рослин. У вологі ґрунти найкраще садити навесні, для посушливих оптимальним часом може бути осінь.

Як доглядати за міскантусом

Мульчування поверхні після садіння є гарною практикою, оскільки вона буде корисною для боротьби з бур'янами і допоможе зберегти необхідну вологість ґрунту. Підійде будь-який органічний матеріал, включно з компостом і корою.

Якщо ґрунт не дуже бідний, додаткове підживлення не потрібне, особливо якщо використовується органічна мульча. Якщо ж відчувається необхідність такої підгодівлі, підійде будь-яке добриво.

Міскантус – довголітня трава, яка може не потребувати додаткового догляду протягом багатьох років.

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