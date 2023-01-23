Як вирощувати фіалки: кілька важливих правил

Африканські фіалки давно і міцно посіли своє місце на наших підвіконнях. Популярність фіалок обумовлена їх яскравим і майже безперервним цвітінням та невибагливістю.

Але деякі особливості догляду за африканськими фіалками все ж варто вивчити. На що варто звернути увагу, розповідає Gardening know how.

Який ґрунт потрібний фіалкам

Якщо ви новачок у вирощуванні фіалок, просто купіть спеціальну суміш у садовому центрі. Ви також можете зробити її самостійно з торф'яного моху, вермикуліту та перліту в рівних частинах.

Як поливати африканські фіалки

Фіалки вибагливі до води, тому будьте особливо обережні під час поливання. Поливають їх теплою або прохолодною водою, відстояною протягом 48 годин. Поливайте біля основи і ніколи не бризкайте водою на листі; просто крапля може викликати плями та пошкодження. Поливайте, коли ґрунт стає менш вологим на дотик. Ніколи не дозволяйте африканським фіалкам, які ростуть, стояти у воді або повністю висихати. Полив знизу вітається, але може бути не найкращим варіантом для новачків у вирощуванні фіалок.

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Яке світло потрібне фіалкам

Інтенсивність світла має бути відрегульована, від яскравої до середньої інтенсивності. Світло впливає на цвітіння. Африканські фіалки з темно-зеленим листям зазвичай потребують більш високого рівня освітлення, ніж рослини з блідим або середньо-зеленим листям.

Регулярно перевертайте горщики, щоб квіти не тягнулися до світла і рослина в горщику росла рівномірно. Найкраще помістити африканські фіалки на відстані метра від вікна, що виходить на південь чи захід. Якщо це світло не йде протягом восьми годин, варто додати люмінесцентні лампи

Добриво для фіалок

Удобрюйте фіалки спеціальним складом для африканської фіалки або підживленням з більш високим вмістом фосфору. Добриво можна використовувати під час кожного поливання. Зниження цвітіння і блідий колір листя вказують на те, що фіалки, що ростуть, не отримують достатньої кількості добрив.

Як стимулювати цвітіння фіалок

Дуже важливо прищипувати квітки фіалок, коли вони відцвітають. Це сприятиме розвитку більшої кількості кольорів.

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