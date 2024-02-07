Як вирощувати овочі у відрі: практичні рекомендації для городу на балконі

Якщо ви мрієте про власноруч вирощені овочі, але у вас немає садової ділянки, вихід є. Урожай овочів можна виростити у відрах чи горщиках, які чудово помістяться на вашому балконі.

Виростити врожай на балконі цілком реально. У відрі можна вирощувати помідори, зелень, редиску та огірки. Це вигідно робити навіть у тому разі, якщо у вас є власний садок. Якщо ваш помідор не отримує достатньо сонця у певному місці, просто візьміть його та помістіть до іншого місця. Вам не доведеться викопувати, пересаджувати і ризикувати вбити помідор, ви переміщуватимете тільки контейнер, в якому він перебуває.

Gardening know how зібрав практичні рекомендації, як це зробити.

Де знайти відповідне відро

Щоб вирощувати овочі на балконі, вам знадобляться цебра ємністю 20 літрів. Ці відра можна купити в магазині товарів для дому або знайти в контейнері для сміття, їх часто викидають будівельники після використання, але не використовуйте ті, в яких були токсичні хімікати або матеріали.

У пошуках відер ви можете заглянути до ресторанів. Багато оптових постачальників продуктів харчування для ресторанів використовують харчові відра саме такої ємності, і багато закладів із радістю їх роздають.

Зробіть отвори для дренажу

У днищі зробіть отвори для дренажу. Для цього вам знадобиться багато отворів, оскільки вода може швидко накопичуватися в відносно невеликому контейнері. Використовуйте дриль або пробийте отвори цвяхом та молотком. Вам необхідно зробити приблизно один отвір кожні 8 см.

Як виростити овочі у відрі / Фото: Credits

Подумайте про красу

Пофарбуйте цебро, щоб воно мало красивіший вигляд. Фарбування розпиленням суцільного кольору — найпростіший метод, тоді цебро видаватиметься естетичнішим і прикрасить ваш балкон. Якщо у вас немає настрою для фарбування, оберніть відро тканиною для вуличного використання та зав'яжіть його шматком шпагату, щоб надати стильного вигляду.

Заповніть відро

Насипте на дно цебра трохи гравію. Це допоможе з дренажем, трохи каміння товщиною від 5-8 см буде цілком достатньо.

Решту відра заповніть рівномірною сумішшю торфу, посадкового ґрунту і компосту. Добре перемішайте землю та залиште трохи місця для посаджень. Деяким рослинам може знадобитися більша чи менша кількість компосту у ґрунті. Не використовуйте садову землю або верхній шар ґрунту, оскільки вони можуть ущільнитись у відрі та утруднити зростання рослин.

Посадження та поливання

Розмістіть рослини. Використовуйте розсаду чи насіння. Обидва методи добре працюють у контейнерному озелененні.

Поливайте за необхідності. Для досягнення найкращих результатів удобрюйте рослини один або два рази на місяць рідкими добривами.

Як виростити овочі у відрі / Фото: Credits

Які рослини та в якій кількості можна виростити у відрі ємністю 20 л

Помідори — найкраще підійдуть чері або кущові. Садіть лише 1 помідор на відро.

Огірки – 1 рослина на цебро.

Дині — 1 рослина на відро.

Гарбуз — по 1 рослині на відро

Баклажани — 1 на відро

Перці — 2 на відро

Квасоля — 3 на відро

Цибуля — посадіть 4 штуки на відро.

Салат — 4 рослини на відро

Буряк — по 4 рослини на відро.

Морква — посадіть 10 штук на цебро.

Редиска — посадіть 10 штук на відро.

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