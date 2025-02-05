Як вирощувати розсаду з насіння: поради від експертів із садівництва

Вирощування нових рослин із насіння – це чарівний процес, а також економічний спосіб наповнити сад квітами і город – плодами: один пакет забезпечить вас масою рослин, трохи дістанеться і сім'ї, друзям та сусідам.

Сіяння насіння на розсаду тільки на перший погляд здається завданням, що важко здійснити.

Щоб вам було легше зважитися на цей крок, експерт з розмноження рослин Керол Кляйн та овочівник Аарон Бертельсен поділилися з Gardensi Ilustrated порадами з сіяння насіння.

Сіяння насіння: у приміщенні або на вулиці

У разі сіяння насіння у закритому приміщенні забезпечується більший контроль та вищі показники успішності результату. Можна використовувати холодний парник, але теплиця більш універсальна, оскільки вона також забезпечує ідеальне середовище для вирощування однорічних та ніжних багаторічних рослин.

Глинистий ґрунт утримує багато води і повільно прогрівається навесні. Це одна з причин, через яку сіяння насіння варто проводити в теплиці або вдома.

Лотки для насіння або маленькі горщики

Експерти рекомендують використовувати лотки для насіння та спеціальну суміш для розсади. Лотки повинні мати досить велику площу поверхні, щоб дати хорошій кількості саджанців старт, і бути достатньо глибокими, щоб забезпечити розвиток сильної кореневої системи.

Надати перевагу слід садінню великого насіння в окремі модулі, де вони можуть рости без конкуренції і без непотрібного порушення коріння. Заповніть та вирівняйте лоток, потім різко опустіть його на робочий стіл (стукніть ним), щоб компост осів.

Більшість культур із великим насінням можна сіяти просто в горщики.

Який компост найкраще підходить для сіяння насіння

Є різні суміші для насіння, спеціально розроблені для того, щоб дати саджанцям фору, вони чудово підійдуть і для квітів, і для овочів.

Коли лотки для насіння наполовину заповнені, можна і трохи ущільнити компост, щоб насіння не потрапило в повітряні кишені. Утрамбуйте компост, міцно притиснувши горщик до твердої поверхні або натиснувши на нього рукою. Вам просто потрібно достатньо тиску, щоб позбутися будь-яких повітряних отворів і переконатися, що компост не надто просідає, коли ви вперше поливаєте горщик, залишаючи насіння відкритим.

Як вирощувати розсаду з насіння / Фото: Credits

Чи потрібний килимок, що підігрівається

Килимок, що підігрівається, може бути корисним, якщо ви сієте на початку сезону — певним видам насіння потрібні вищі температури для проростання, а іншим, наприклад, перцю і томатам, потрібен тривалий вегетаційний період, тому його потрібно висівати, коли погода ще холодна. Однак, якщо ви сієте пізно навесні, теплиці або навіть сонячного підвіконня буде достатньо.

Як поливати насіння, не змиваючи його

Найкраще змочити компост для насіння перед тим, як сіяти. Спочатку, замість того, щоб поливати зверху, що може змити насіння, добре полийте ваші лотки із ґрунтом.

Якщо ви використовуєте маленькі горщики, полийте компост і дайте воді просочитись перед сіянням. Це хороший метод для насіння квасолі, запашного горошку, цукіні та гарбуза, яке можуть згнити, якщо перебуватиме у занадто великій кількості води.

Як вирощувати розсаду з насіння / Фото: www.credits

Як сіяти насіння

Дрібне насіння краще сіяти поверхнево, більше — вдавлювати в ґрунт.

У кожному випадку експерти рекомендують покривати насіння дрібним, рівномірним шаром садового піску. Це відтворює ті умови, які насіння відчуває в природі, дозволяючи світлу і теплу працювати над його оболонкою і забезпечуючи сходи, що з'являються, дренажем. Це також зберігає вологу під поверхнею, де вона найбільше потрібна.

Як сіяти велике насіння

До великого насіння належать люпин, соняшник, квасоля і запашний горошок. Дехто вважає за краще починати з нього, бо його легше сіяти.

Вставте одну або дві насінини в кожен модуль і покрийте поверхню тонким шаром піску.

Сіяння дрібного насіння

Сіяння дрібнішого насіння, такого як мак, може видаватися страшним завданням, тому що складніше контролювати, скільки ви сієте. Важливо не сіяти його дуже густо — ви отримаєте занадто багато сходів, що збільшує ризик грибкових захворювань.

Перед сіянням викладіть на долоню або блюдце щіпку або дві насіння (пам'ятайте, що у будь-якого з них має бути місце для зростання та розвитку першого листя).

Усі, хто вперше сіє насіння, схильні сіяти його надто густо. Це майже завжди призводить до випрівання — грибкової інфекції, через яку здорові на вигляд саджанці можуть гинути.

Висівайте насіння якомога рівномірніше по поверхні компосту. Почніть з дрібного посипання насіння по краю, потім просувайтеся вперед і назад по центру лотка.

Скільки часу потрібно насіння для проростання

Проростання насіння може зайняти від кількох днів за кілька місяців, залежно від типу насіння. Наприклад, листя салату, включаючи руколу, проростає швидко. Час проростання має бути вказано на упакованні.

Ви зрозумієте, що насіння проросло, за тим що з ґрунту з'явиться один або два листки, які називаються сім'ядолями. Вони є частиною зародка насіння і забезпечують насіння поживними речовинами доти, доки не з'явиться його «справжнє» листя. Ви можете легко відрізнити сім'ядолі від справжнього листя, оскільки воно має вигляд як типове листя на рослині.

Якщо ви вирощували розсаду на килимку, що підігрівається, відключіть підігрів, щойно насіння проросте, і залиште розсаду в теплому світлому місці, наприклад, в теплиці або на сонячному підвіконні.

Пікування розсади

"Пікування" означає відділення розсади після того, як у неї розвинеться перша пара справжнього листя, і перенесення її в окремі розсадні осередки, модулі або горщики.

Коли у сіянців з'явиться перше справжнє листя, його слід негайно пікувати.

Постукайте лотком для насіння по твердій поверхні, щоб розпушити компост і відокремити його від лотка або горщика. Якщо коріння велике, кожен сіянець слід обережно витягнути за сім'ядольне листя. Щойно у сіянця з'явиться справжнє листя, сім'ядольне можна викинути.

Ніколи не висмикуйте сіянці за стебла, які на цьому етапі дуже тендітні. Дуже молоді, добре розташовані сіянці можна обережно підняти з компосту за допомогою гострої палички (можна використовувати дерев'яну паличку для суші) — уникайте незграбних штовхань, які можуть зламати тонке нове коріння.

Посадіть кожен сіянець в окрему комірку або модуль, де він зможе рости та розвиватися. Коли настане час пересаджувати рослину у більший горщик або у відкритий ґрунт, пересадкження можна буде зробити з мінімальним ушкодженням коріння. Після пікування сіянцям потрібне тепле світле місце для зростання.

За кілька тижнів кожен саджанець потрібно буде пересадити у свій власний невеликий горщик.

Загартовування молодих рослин

Коли саджанці добре укоріняться у своїх власних горщиках, їх слід поступово виводити назовні протягом тижня або близько того — цей процес називається гартуванням. Виставляйте горщики на вулицю вдень, але заносите їх назад у приміщення на ніч.

Посів насіння на відкритому повітрі

Багато овочевих культур можна сіяти просто на відкритому повітрі, але експерти рекомендують використовувати цей метод в основному для овочів, таких як морква і пастернак, які мають стрижневий корінь, і які не люблять, коли їх турбують. Це може спрацювати, але переконайтеся, що ґрунт досить теплий, перш ніж сіяти: якщо занадто холодно, у кращому випадку насіння довше проростатиме, а в гіршому — просто там сидітиме і гнистиме. Ви можете використовувати садовий фліс як для прогрівання ґрунту перед сіянням, так і для захисту нещодавно засіяної площі після нього.

Підготуйте грунт, ретельно перекопавши його і видаливши всі камені і грудки, які можуть перешкодити паросткам, які проростають, пробитися назовні — часто використовується вислів "тонка рілля". На практиці це означає, що текстура ґрунту має бути скоріше схожа на дрібні хлібні крихти, хоча це набагато легше сказати, ніж зробити.

Коли ви будете готові сіяти, розмітьте ваш майбутній овочевий ряд за допомогою шпагату і зробіть неглибоку борозну по його довжині, використовуючи вістря мотики або зубець виделки. Ваша борозна повинна бути вдвічі глибша за насіння, яке ви сієте.

Сійте помірно — пам'ятайте, вам потрібно буде регулярно проріджувати паростки, щоб дати деяким з них розвинутися до зрілості. У випадку з такою культурою, як морква, це бонус: проріджування дуже смачні в салаті.

Засипте насіння ґрунтом і добре полийте. Не забудьте чітко позначити ваші ряди. Можна використовувати міцну дерев'яну етикетку з обох кінців, щоб уникнути плутанини.

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