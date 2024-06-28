Як вирощувати, збирати та зберігати картоплю: досвід американських садівників

Ви посадили, ретельно підгортали, культивували та удобрювали. Ваші рослини картоплі гарні та здорові. Тепер ви ставите запитання, коли збирати врожай картоплі, за яким ви так ретельно доглядали.

Картопля після садіння не потребує особливого догляду. Її також можна вирощувати в контейнерах. Висаджування до контейнера полегшує збирання картоплі, а також є чудовим рішенням для людей з обмеженим простором.

Якщо ви садите на городі, вам потрібно буде підгортати бульби в міру їх зростання. Це означає періодичне написання ґрунту навколо основи рослини. Також вам потрібно стежити за тим, щоб бульби були під землею. Під впливом сонячного світла вони стають зеленими та виробляють соланін.

Знання щодо того, як збирати картоплю, допоможе вам отримати від урожаю максимальну користь, вважають фахівці з Gardening Know How.

Коли картопля готова до викопування

Терміни збирання врожаю варіюються залежно від сорту.

Ранньостигла картопля дозріває за 60–80 днів. Через більш тонку шкірку цей сорт картоплі можна зберігати лише близько 3 тижнів.

Середньостигла або ранньостигла картопля готова до збирання через 80–100 днів після садіння. Така картопля зберігається до місяця.

Картоплю пізнього сезону можна збирати за 100–130 днів. Її можна зберігати 2–3 місяці.

Як дізнатися, коли збирати картоплю

Є кілька показників, які вказують на зрілість картоплі та готовність до збирання. Перше, на що варто звертати увагу, – це сила рослин. Коли картопля майже дозріває для збирання врожаю, рослини починають жовтіти та в'янути. Якщо ви це бачите, отже, настав час припинити поливання і почекати тиждень або два. Після закінчення цього часу картопля, найімовірніше, буде готова до збирання врожаю.

Ще один показник готовності картоплі – розкопати купку і подивитися. Розкопайте горбок тоді, коли рослина видається практично мертвою. Візьміть картоплину та потріть її великим пальцем. Якщо у неї тонка шкірка, яку легко стерти, це молода картопля. Її можна зібрати і їсти, але вона погано зберігається. Інші рослини залиште ще на кілька днів для дозрівання.

Картопля / Фото: Credits

Як збирати картоплю

Переконавшись, що бульби готові, використовуйте садову вилку або лопату і якомога обережніше підніміть ґрунт, починаючи з зовнішнього краю рослини, поки картопля не оголиться. Будьте обережними, щоб не пошкодити бульби, адже це відкриє доступ до бактерій і призведе до гниття. Якщо ви випадково розламали картоплю, негайно використайте її.

Збирання картоплі, вирощеної в мішках

Якщо ви вирощуєте картоплю в мішку, зачекайте, поки листя не пожовкне і не помре, а потім збирайте бульби. Просто викиньте весь мішок на брезент. Руками перекопайте ґрунт і виберіть картоплю. У хороший рік очікуйте назбирати близько 3 кг картоплі з одного мішка.

Як уникнути пошкоджень

Пошкодження картоплі – найпоширеніше явище на полях, де урожай збирають у комерційних цілях, через механічні комбайни, але воно все ж може статися і на домашньому городі. Знову ж таки, будьте якомога обережнішими з бульбами, щоб не пошкодити їх, – це скорочує термін зберігання та піддає їх впливу хвороб.

Зберігання картоплі

Перш ніж зберігати картоплю протягом тривалого часу, важливо дати їй вилікуватися. Лікування означає розміщення бульб у місці з температурою 7–16 °C та відносною вологістю 85–95 % на два тижні.

Лікування картоплі – важливий етап, який сприяє потовщенню шкірки та загоєнню дрібних порізів і вм'ятин.

Коли картопля пролікується, видаліть зморщені або м'які бульби, щоб вони не викликали псування тих здорових, які залишилися.

Чи потрібно мити картоплю перед зберіганням

Ніколи не мийте картоплю перед зберіганням. Просто акуратно зітріть з бульб руками зайву землю, перш ніж пролікувати їх. Якщо ви помиєте картоплю, вона стане надто вологою, що може призвести до появи цвілі та грибка.

Картопля / Фото: Credits

Як зберігати картоплю

Зберігайте картоплю в темному місці за температури 3-4 °C та відносної вологості 90–95%. Якщо температура занадто висока – бульби проростуть, якщо температура занадто низька – вони набудуть солодкого смаку.

Ніколи не дозволяйте картоплі замерзнути. Не зберігайте її в герметично закритих пакетах. Натомість краще залишити її відкритою в коробці, контейнері або в перфорованих пакетах, щоб до бульб надходило повітря.

Ніколи не зберігайте картоплю разом з яблуками або іншими фруктами, які виділяють газ етилен, що сприяє проростанню.

Чим небезпечна зелена картопля

Як зазначалося, коли сонячне світло потрапляє на картопляні бульби, вони зеленіють і виділяють токсичне з'єднання. Навіть якщо ви пильно стежили за підгортанням, іноді одна або дві прослизнуть повз вас і стануть зеленими. Картопля може навіть позеленіти під час зберігання, якщо тримати її там, де є сонячне світло.

Якщо картопля переважно зелена, краще її викинути. Але якщо є лише невеликі зелені ділянки, зріжте їх ножем, і тоді залишок бульби можна буде сміливо їсти.

Читайте також: