Як виростити батат: лайфгак від садівника

Тропічну рослину батат дуже легко вирощувати. Він полюбляє тепло та сонце, а в’ється немов виноград у вашому городі.

Батат буде краще рости на добре освітленому місці, оскільки на меншому сонці може не родити. Цій рослині зазвичай треба достатньо багато місця для посадки. Садівник Philip Longo розповів своїм підписникам як у себе на городі виростити смачний та корисний батат.

Крок 1 - Підготовка

Покладіть солодку картоплю в горщик із сумішшю для вирощування або помістіть половину батату в банку з водою (використовуючи зубочистки для підтримки) і поставте в тепле місце.

Крок 2 - Виберіть місце

Виберіть у своєму саду сонячне місце (не менше шести годин на день) з добре дренованим ґрунтом. Якщо ґрунт погано дренований, подумайте про посадку на грядці, оскільки вони не витримають поганого дренажу.

Крок 3 - Підготовка ґрунту

Перед посадкою використовуйте вилку, щоб подрібнити ґрунт і збагатити його великою кількістю компосту та органічних речовин.

Крок 4 - Посадка живців

Коли пагони досягнуть 15 см, обріжте біля основи та висадіть їх у саду. Крім того, ви можете помістити їх у склянку з водою, щоб розвинути коріння перед посадкою.

Крок 5 - Догляд за солодкою картоплею

Підтримуйте ґрунт вологим, коли рослини приживаються. Мульчуйте навколо основи рослин, щоб підтримувати вологість ґрунту та зменшувати кількість бур’янів.

Крок 5 - Полив і підгодовування

Після того, як солодка картопля прижилася, вона досить витривала і може переносити посушливі періоди, але вона буде краще рости, якщо її регулярно поливати.

Крок 6 - Збір врожаю

Коли листя починає жовтіти та відмирати, настав час збирати врожай. За допомогою лопати або вил обережно розпушіть ґрунт навколо рослини та підніміть, обережно, щоб не пошкодити шкірку. Після викопування витримайте солодку картоплю в теплому та добре провітрюваному місці протягом кількох днів, щоб збільшити її солодкість і термін зберігання.

Збирайте врожай солодкої картоплі восени, коли погода стає прохолодною і лози починають в’янути. Важливо зібрати врожай до настання перших сильних морозів у вашій місцевості, оскільки легкий мороз зазвичай не пошкоджує корені, але сильний мороз може завдати шкоди кореням, що знаходяться близько до поверхні ґрунту.

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