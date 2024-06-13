Як виростити ківі у себе в саду: секрети садівника

Ківі — це невибаглива рослина, іноді його називають "китайським виноградом" і його достатньо легко виростити у себе вдома.

Садівник Simon Akeroyd записав для своїх підписників нове відео у якому розповів, як вдома посадити та виростити справжній ківі, з того, що ви купили у супермаркеті.

Рекомендується вирощувати кілька саджанців, адже для отримання плодів потрібні чоловічі та жіночі ліани. Визначити рід рослини можна тільки після початку цвітіння, а це відбувається десь через 5-6 років.

Що робити:

Розріжте спілий ківі на половинки, щоб дістатися до насіння;

Дістаньте трохи насіння, покладіть його на паперовий рушник і залиште на кілька днів просохнути при кімнатній температурі;

Підготуйте ґрунт у контейнері чи горщику та засипте туди насіння;

Візьміть звичайний Zip-lock пакет і накрийте ним вазон з насінням;

Поставте все на підвіконня;

За декілька тижнів ви побачите, що зійшла зелень – це маленькі ківі;

Коли паростки вже матимуть листочки та будуть десь 8-10 см висотою, їх можна розсаджувати в інші горщики, щоб у них було достатньо місця, тому кожна рослина має бути в окремому горщику;

Коли ківі підросте ще більше і матиме міцний стовбур, його можна садити зовні у саду;

Пізніше, коли рослина виросте, вона почне родити.

Поради:

Ківі необхідний ґрунт зі слабкою кислотністю. Можна приготувати його самому – взяти перегній, пісок, листову та дернову землю, торф у рівних кількостях, або придбати в магазині ґрунт для квітучих ліан.

Рослині потрібна опора, на яку вона в майбутньому почне плестись. Ківі росте подібно до винограду. Якщо ківі знаходиться на веранді, то взимку слід подбати про утеплення. Підв'язані пагони знімають і утеплюють. По можливості ківі відокремлюють від інших кімнатних рослин, щоб захистити його від появи шкідників. Кішки також дуже полюбляють цю рослину, тож вони можуть пошкодити центральний стовбур.

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